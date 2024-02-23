Berat Kandili orucu nasıl tutulur?

🔷 Yüce dinimiz İslam'a göre berat; temize çıkma, ilahi af, günahlardan arınma ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor; Peygamber Efendimizin de Berat Kandili hakkında şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim.