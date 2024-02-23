Berat Kandili orucu nasıl tutulur?
Berat Kandili, İslam dünyasının önemli gecelerinden biridir. Müslümanlar, bu mübarek vakitte günahlarının affı ve dualarının kabulü için çeşitli ibadetler yaparlar. Şaban ayının içinde yer alan bu özel gece, 24 Şubat Cumartesi idrak edilecek. Berat Kandili'nde oruç tutulabilir ve oruç tutmanın fazileti vurgulanır. Oruç tutmak, İslam alimleri tarafından önerilir ve bu geceyi daha anlamlı kılar. Berat Kandili gecesi oruç tutulur mu? Berat gecesi orucu nedir?
Giriş Tarihi: 23.02.2024
21:39
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
21:48
🔷 Kameri aylardan
Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan rahmet ve mağfiret gecesini temsil eder. Bu gece denk geliyor. 2024 yılında 24 Şubat'a
🔷 Berat Kandili diğer mübarek geceler gibi İslam aleminin en hayırlı gecelerinden biri olarak kabul edilir. Berat Gecesi, amel defterinin yazıldığı haiz bir gündür.
Berat gecesinde ne olmuştu?
🔷 Berat gecesi, yüce kitabımız
Kur'an-ı Kerim'in dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olduğu da kaynaklarda geçer. Buna Levh-i Mahfûz' "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.
Berat Kandili orucunun fazileti
🔷 İslam alimleri Berat Kandilinde oruç tutmanın sevap olduğunu şu şekilde açıklar:
"Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) berat kandil gecesinde namaz kılın, gündüzünde oruç tutun buyuruyor."
🔷 Peygamber Efendimiz bu şekilde buyurması nedeniyle Berat kandilinde oruç tutmak sevaptır. Mübarek Berat kandilinde kötü huylardan vazgeçmek için dua etmeli, millet için, vatan için, İslam dünyası için dualar edilmelidir.
🔷 Yüce dinimiz İslam'a göre berat; t
emize çıkma, ilahi af, günahlardan arınma ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor; Peygamber Efendimizin de Berat Kandili hakkında şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim.
Berat kandili orucu ne zaman tutulmalıdır?
🔷 Tavsiye edilen husus şudur ki, gecenin son demlerinde seher vakti geldiğinde, oruca niyet edilmelidir… Şâbân-ı Şerif'in büyük bir kısmını oruçlu geçiren Sevgili Peygamberimiz, (SAV) böylesine mübarek bir gecenin ardından gelen günün de mümin için değerli olduğunu, "gününü de oruçla geçirin" ifadesiyle belirtmiş olmaktadır.