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  • Berat Kandili mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Berat Kandili mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Üç ayların tam ortası, Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, Hak Teala'nın rahmetinin taştığı bir deryadır adeta. Bu mukaddes Berat gecesinde Müslümanlar ibadetlere, zikir ve tesbihe yönelirler. Kişinin yükümlülükten kurtulması anlamına gelen Berat Kandili'nin bilhassa nafile ibadetlerle geçirilmesi müminlere tavsiye edilmiştir. Mukaddes Berat Kandili'nde inananlar sıla-i rahime sarılırlar. Sizler için hazırladığımız uzun, güzel, anlamlı, manalı, resimli Berat Kandili mesajlarını indirerek yakınlarınıza gönderebilir, onları mutlu edebilirsiniz. Berat Kandili mesajları 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun kandil mesajları...

Giriş Tarihi: 23.02.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 20:33
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Berat Kandili mesajları
Berat Kandili mesajları

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Rabbimiz

Bizi sırdaşların en kötüsü olan hainlikten beri eyle…

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

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Berat Kandili sözleri
Berat Kandili sözleri

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Ya Rabbi

Bu mukaddes Berat gecesinde Filistinli kardeşlerimizin acılarını dindir. Onları feraha çıkar.

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

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Berat Kandili mesajları 2024
Berat Kandili mesajları 2024

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Ya Rabbi

Bizi bağışla. Sen her istediğini yapmaya kadir olansın. Bizi rahmet denizine daldır.

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

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  • 151
Berat Kandili sözleri 2024
Berat Kandili sözleri 2024

💠

Rabbimiz

Bu Berat gecesinde bizlere iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi kapından rahmetle dönen kullarından kıl.

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

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Uzun Kandil mesajları
Uzun Kandil mesajları

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Rabbimiz

Bize katından bir şifa ver ki başka bir şifaya muhtaç kalmayalım

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

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