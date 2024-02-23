Berat Kandili mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Üç ayların tam ortası, Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, Hak Teala'nın rahmetinin taştığı bir deryadır adeta. Bu mukaddes Berat gecesinde Müslümanlar ibadetlere, zikir ve tesbihe yönelirler. Kişinin yükümlülükten kurtulması anlamına gelen Berat Kandili'nin bilhassa nafile ibadetlerle geçirilmesi müminlere tavsiye edilmiştir. Mukaddes Berat Kandili'nde inananlar sıla-i rahime sarılırlar. Sizler için hazırladığımız uzun, güzel, anlamlı, manalı, resimli Berat Kandili mesajlarını indirerek yakınlarınıza gönderebilir, onları mutlu edebilirsiniz. Berat Kandili mesajları 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun kandil mesajları...