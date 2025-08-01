Vefa: Zahirde Bir Söz, Batında Bir Ahittir

4 /5 Vefa Bir Medeniyet Tasavvuruna Bağlılıktır













▪ Sadettin Ökten, vefa kavramını sıradan bir duygu olarak değil, bir medeniyet tasavvuruna bağlılık olarak da yorumlar. Bu, değerlere göre yaşamak anlamına gelir. Bir birey, belirli bir medeniyetin değerlerini (adalet, tevazu, ölçü, güzel ahlak gibi) benimsediğinde ve bu değerlere göre yaşamaya başladığında gerçek anlamda bir kimlik kazanır. Bu kimlik bireye cesaret, tutarlılık ve sağlamlık verir, çünkü "niçin yaşıyorum?" sorusunun cevabı nettir. Bu değerleri kabul etmek, aslında sessiz bir sözleşme gibidir: "Ben bu medeniyetin değerlerini kabul ettim, karşılığında da hayatımı bu değerlere göre yaşayacağım". İşte bu sözleşmeye sadık kalmak, yani o değerlere göre eylemde bulunmak ahde vefa anlamına gelir.

▪ Ökten, bir medeniyetin sadece düşünce değil; insan, mekân ve zaman boyutlarıyla somutlaştığını vurgular. Bazı insanlar, Süleymaniye Külliyesi gibi bazı mekânlar ve belirli zamanlar bu tasavvurun taşıyıcıları olur. Bir kişi o medeniyete vefa ile hizmet ettiğinde, hem bu insan-mekân-zaman bütünlüğüne katılır hem de kalıcı olur, yani bu dünyadan geçip gitmez, bir iz bırakır. Ahde vefa içinde yaşayan kişi, kendinden önceki büyük birikime ortak olur ve yalnızca kendi zamanında değil, geçmiş ve gelecekle de anlamlı bir bağ kurar. Bu bağlılık bir ahittir; bu ahde sadık kalındığında medeniyetin yaşayan bir parçası ("cüzü") olunur.

Tesettür izzet ve iftihar kaynağı olabilir mi?