Siyahi çocuklar nasıl timsah yemi yapıldı?
Dünya tarihinin en karanlık sayfalarından birisi Amerika Birleşik Devletleri'ne aitti. Amerika kıtasına Avrupa'daki suçluların yerleşmesi ile başlayan kıyım, asırlar boyunca sürdü. Var olan medeniyetleri yıkmak ve üretime dayalı, insanlığın geriye atıldığı bir dönemi inşa etmek için Avrupalılar milyonlarca insanı köleleştirerek Afrika'dan gemilerle Yeni Dünya'ya getirdiler. Bu dönem içinde
tarihin yazdığı bir diğer trajik olay da Siyahi çocukların timsahlara yem yapılmasıydı. Peki, bu vahşet dolu hadise nasıl gerçekleşmişti?
Giriş Tarihi: 16.08.2024
08:29
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
10:04
◾ Amerika Birleşik Devletleri;
üstüne buna inandı ve bizleri dahi inandırmak için büyük çabalar sarf etmişti. Tarihin tozlu sayfaları aralığında bunun ne kadar her zaman en medeni ve en gelişmiş devlet olduğunu iddia etti, trajikomik(!) bir düşünce olduğunu görüyoruz.
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insanlara yaptıklarına kadar bakmamıza gerek yok, hemen yanı başımızdaki ülkelerdeki olanlara bakmamız yeterli. Kızılderili ya da Afrikalı Mısır'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı karıştıran ve iş savaş çıkaran ABD'nin ta kendisi.
Niş'te bir utanç kaynağı: Red Cross
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Filistin'de milyonlarca canımızı, canice katleden eli kanlı İsrail'e destek mesajları yağdıran ve her türlü yardımı tesis eden yine "en medeni benim!" d iyen Siyonist sevici ve çıkarcı ABD...
◾ Bugün ABD,
. Bu markaların isimlerini bizler çok iyi biliyoruz. İsrail'e Filistin'deki masumları katletmesi için silah yollamış, gemiler göndermiş ve İsrail askerlerine belli markalar üzerinden destek yağdırmış durumda
◾ Amerika Birleşik Devletleri, farklı milletlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir ülke. Buradaki Siyahilere yani Afrika kökenli Amerikalılara
adı verilmekte. "Afroamerikalılar"
◾ Amerika kıtasını keşfeden hatta talan eden(!) İngilizler ve diğer milletler, burada yaşayan yerli halka yıllarca zulüm yapmış ve halen yapmakta. Örnek olarak ise
Siyahi çocukların timsahları yakalamak için yem yapmalarını gösterebiliriz.
Afroamerikalılar
Afrikalı Amerikalıların çoğunluğu Batı ve Orta Afrika kökenlidir. Afroamerikanların ortaya çıkması, 16. yüzyılda Batı ve Orta Afrika'dan gelen Afrikalıların, Avrupalı köle tüccarlarına satılması ve Atlantik üzerinden Batı'ya taşınmasıyla başlamıştır.
Sömürgecilik: Topraklara değil zihinlere pranga
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20. yüzyılın başında insanlar gelişmeye ve zekaları da daha tehlikeli bir hale gelmeye başlamıştı. O dönem, şimdilerde olduğu gibi hayvan derilerinden yapılan kıyafetler, çantalar ve ayakkabılar oldukça modaydı.
◾ Bu yüzden birçok
insan avcılıkla uğraşıyor ve geçimini bu canice işten kazanıyordu. Bilhassa giyimde; kurt, ayı, puma ve timsahların derileri kullanılmaktaydı. Fakat küçük ama büyük önem içeren bir detay vardı. Puma, ayı ve kurt gibi canlılar hem güçlü hem de oldukça yırtıcıydı bu yüzden onları yakalamak neredeyse imkansızdı.
◾ Ayrıca saydığımız hayvanların yaşadıkları yerler oldukça tehlikeliydi, tek başına gidip avlanmak
intihar demekti. Ancak timsahlar her ne kadar olsalar da en nihayetinde bir sürüngen çeşidiydi. güçlü ve tehlikeli
◾ Aynı zamanda timsah derileri diğer hayvanlarınkine göre daha çok para ediyordu.
Timsahları bulmak çok kolaydı çünkü her gölde binlerce timsah yaşıyordu.
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