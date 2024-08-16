Siyahi çocuklar nasıl timsah yemi yapıldı?

◾ Amerika Birleşik Devletleri; her zaman en medeni ve en gelişmiş devlet olduğunu iddia etti, üstüne buna inandı ve bizleri dahi inandırmak için büyük çabalar sarf etmişti. Tarihin tozlu sayfaları aralığında bunun ne kadar trajikomik(!) bir düşünce olduğunu görüyoruz.

◾ Kızılderili ya da Afrikalı insanlara yaptıklarına kadar bakmamıza gerek yok, hemen yanı başımızdaki ülkelerdeki olanlara bakmamız yeterli. Mısır'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı karıştıran ve iş savaş çıkaran ABD'nin ta kendisi.