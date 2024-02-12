Martin Luther King Amerika tarihinde neyi değiştirdi?

◼ Martin Luther King, konuşmasının başında "Milletimizin ve dünyamızın karşı karşıya olduğu o kadar çok sorun var ki, her yere gidebiliriz" dedi. "Ama bu öğleden sonra konuşacağım bir konuyu kullanmak istiyorum: Diğer Amerika." King konuşmasında, yan yana iki farklı Amerika yapısından bahsetti. Birincisini şu şekilde açıkladı; Amerika'da milyonlarca genç çeşitli ihtiyaçları için yaşam alanı, zihinleri için eğitim ve kültür, ruhsal ve düşünsel dünyalarını beslemeyecek insanlık onuru ile yetişmektedir.

◼ İkinci Amerika'nın ise durumunu açıklarken; ikinci Amerika'nın, ulusun vatandaşlarının yoksulluk içinde yaşadığı yer olduğunu izah etti. Siyah Amerikalı deneyimini tanımlamadan önce, bu Amerika'yı işgal eden, yoksul beyaz insanlar da dahil olmak üzere çeşitli ırklardan söz etti: "Amerikalı zenci, kendisini üçlü bir gettoda yaşarken buluyor. Bir ırk gettosu, bir yoksulluk gettosu, bir insani sefalet gettosu."