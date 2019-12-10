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Martin Luther King’in tarihe geçen sözleri

Martin Luther Kİng, dünya genelinde şiddet karşıtı söylemleriyle ve ırksal eşitlik görüşleriyle tanınan bir aktivist. Onun hayatında en önemli dönüm noktalarından biri siyahi bir kadının yerini "beyaz bir vatandaşa vermemesi" oluşturdu. Martin Luther King, bu olay üzerine ırkçılığa karşı bir mücadeleye başladı ve onun bu mücadelesi kısa sürede büyük destek gördü. Siyahilere yönelik adaletsizlikleri, şiddet içermeyen eylemlere dönüştüren Martin Luther King, kaldığı otelin balkonunda uğradığı silahlı suikast sonucu yaşamını yitirdi. "Bir hayalim var!" konuşmasıyla hafızalarımıza kazınan Martin Luther King'in tarihe geçen 20 sözünü derledik.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 09:47
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Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk; kardeş olarak yaşamayı…

Martin Luther King'in yaşamını okumak için tıklayın.

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Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse, Michelangelo'nun resim, Beethoven'ın beste veya Shakespeare'in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki herkes durup 'Burada işini çok iyi yapan bir çöpçü yaşıyor.' desinler."

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İnsanı aşağılayan her kanun adaletsizdir.

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Uçamazsan koş, koşamazsan yürü, yürüyemezsen sürün. Ama ne yaparsan yap ilerlemek zorundasın...

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Kimsenin size, siz hiçbiriymişsiniz gibi hissettirmesine izin vermeyin.

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