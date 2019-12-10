Martin Luther King’in tarihe geçen sözleri

Martin Luther Kİng, dünya genelinde şiddet karşıtı söylemleriyle ve ırksal eşitlik görüşleriyle tanınan bir aktivist. Onun hayatında en önemli dönüm noktalarından biri siyahi bir kadının yerini "beyaz bir vatandaşa vermemesi" oluşturdu. Martin Luther King, bu olay üzerine ırkçılığa karşı bir mücadeleye başladı ve onun bu mücadelesi kısa sürede büyük destek gördü. Siyahilere yönelik adaletsizlikleri, şiddet içermeyen eylemlere dönüştüren Martin Luther King, kaldığı otelin balkonunda uğradığı silahlı suikast sonucu yaşamını yitirdi. "Bir hayalim var!" konuşmasıyla hafızalarımıza kazınan Martin Luther King'in tarihe geçen 20 sözünü derledik.