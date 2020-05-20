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Malcolm X'ten hafızalara kazınan 20 alıntı

Malcolm X, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi ve insan haklarının en büyük savunucularındandı. Tarihteki en etkili Afro-Amerikanlardan biri olan Malcolm, hapishane yıllarında hayatını büyük ölçüde etkileyecek olan Elijah Muhammed ile tanışarak Müslüman oldu. Hatiplik konusundaki başarısıyla siyahilerin gönlünde taht kurmayı başardı. En büyük değişimini ise hac için gittiği Mekke'de yaşadı. Uğradığı suikast sonucu yaşama veda eden Malcolm X'ten hafızalara kazınan 20 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 16:51
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Irkçılık, onursuz insanların kendini ifade etme biçimidir.

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Kuşların kanatlarını koparıyorlar, ardından da eskisi gibi uçamamakla suçluyorlar.

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İslam gibi bir din, sizi midesine indirmek isteyen bir kurttan başkasının zoruna gitmez.

Malcolm X'i kim, neden öldürdü?

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Geçmişle ilgileniyorsanız, tarihle ilgileniyorsunuz demektir, bu da herhangi bir şeyin gerçek kökenine iniyorsunuz demektir. Kaynağını bilirseniz, nedenini bilirsiniz. Kaynağını bilmiyorsanız, nedenini anlayamazsınız.

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Kim yapmış olursa olsun, kim söylemiş olursa olsun yanlış yanlıştır.

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