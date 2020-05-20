Malcolm X'ten hafızalara kazınan 20 alıntı

Malcolm X, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi ve insan haklarının en büyük savunucularındandı. Tarihteki en etkili Afro-Amerikanlardan biri olan Malcolm, hapishane yıllarında hayatını büyük ölçüde etkileyecek olan Elijah Muhammed ile tanışarak Müslüman oldu. Hatiplik konusundaki başarısıyla siyahilerin gönlünde taht kurmayı başardı. En büyük değişimini ise hac için gittiği Mekke'de yaşadı. Uğradığı suikast sonucu yaşama veda eden Malcolm X'ten hafızalara kazınan 20 alıntıyı derledik.