Malcolm X’i kim, neden öldürdü?
Malcolm X, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi haline gelen siyahi Müslüman lider ve insan haklarının en büyük savunucularındandı. Tarihteki en etkili Afro-Amerikanlardan biri olan Malcolm, hapishane yıllarında hayatını büyük ölçüde etkileyecek olan Elijah Muhammed ile tanışıp Müslüman oldu. Hatiplik konusundaki başarısıyla siyahilerin gönlünde taht kurmayı başardı. En büyük değişimini ise hac için gittiği Mekke'de yaşadı. 57 yıl önce bugün, uğradığı suikast sonucu yaşama veda eden Malcolm X kimdir? Malcolm X'i, bir diğer adı ile el-Hâc Mâlik eş-Şahbâz'ı kim, neden öldürdü? Malcolm X Türkiye hakkında kaleme aldığı mektupta ne yazıyordu?
Giriş Tarihi: 21.02.2019
12:30
Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
14:46
▶ Irkçılığın karşısında dimdik duran Müslüman lider Malcolm X, 19 Mayıs 1925'te
Omaha'da (Nebraska) adıyla doğdu. Malcolm Little
▶ Siyahilerin Amerika Birleşik Devletleri'nde
özgürlüklerine kavuşamayacaklarına ve dolayısıyla Afrika'ya geri dönmeleri gerektiğine inanan Reverend Earl Little adlı bir Baptist rahibinin oğludur.
Malcolm X'in ibretlik hikayesi ...
‘BEYAZ ADAM’A DAİR DÜŞÜNCELERİNİN TEMELİ
▶
Dört kardeşi beyazlarca öldürülen babası 1931'de fâili meçhul bir cinayet sonucu hayatını kaybedince Malcolm ve bir kısmı üvey olan yedi kardeşi Refah Kurumu tarafından çeşitli ailelerin yanına yerleştirildi, annesi de akıl hastanesine yatırıldı.
▶ 13 yaşında iken Islahevi Okulu'na gönderilen
Malcolm'un burada oluşmaya başladı. Beyaz insanlarla ilişkileri "beyaz adam"la ilgili olumsuz düşünceleri Refah Kurumu görevlileri ve mahalleden tanıdığı birkaç beyaz çocukla sınırlı olmakla birlikte yaşadığı bazı olaylar bu düşüncelerini keskinleştirdi.
HARLEM’İN KİRLİ DÜNYASIYLA NASIL TANIŞTI?
▶ Islahevi Okulu'ndan ayrıldıktan sonra Boston'da yaşayan üvey ablasının yanına giden Malcolm, konser salonunda
ayakkabı boyacılığı, müşterileri siyahi olan bir lokantada garsonluk yaparken gece hayatıyla tanıştı.
▶ 16 yaşında Boston-New York arasında çalışan trenlerde sandviç satmaya başladı; New York'a gidip geldikçe siyahilerin yaşadığı
'i tanıdı. Harlem'de çalışmaya başladığı barda kendisini Harlem uyuşturucu ve kadın ticaretinden antika eşya hırsızlığına kadar giden kirli bir hayatın içinde buldu.
HAYATINI DEĞİŞTİREN İSİM: ELIJAH MUHAMMED
▶ 1946'da hırsızlıktan hapse mahkûm oldu. Charlestown Eyalet Hapishanesi'nde iki yıl yatıp ardından Concord Hapishanesi'ne nakledildi.
Hayatını büyük ölçüde etkileyen Elijah Muhammed ile de böyle tanıştı.
▶ Bu dönemde
siyahi milliyetçiliğini savunan ve hatta Tanrı'nın da siyahi olduğunu söyleyen Elijah Muhammed'in görüşlerini benimseyerek hepsi onun anlattığı çerçevede Müslüman olan kardeşlerinden bazılarıyla görüşmeye ve mektuplaşmaya başladı.
Malcolm X'in ırkçılık ile ilgili yaptığı konuşmayı izlemek için tıklayın
HRİSTİYANLIKTAN NEDEN NEFRET ETTİ?
▶ 1948'in sonlarında nakledildiği
Norfolk Hapishanesi'nde kardeşleri aracılığıyla Elijah Muhammed'le de mektuplaştı.
▶
Hristiyanlık'tan başka din tanımayan ve beyaz adamın dini olarak gördüğü bu dinden nefret eden Malcolm'un beyaz adama duyduğu kin ve düşmanlık onun Elijah'nın görüşlerini benimsemesini kolaylaştırdı.