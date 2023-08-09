Niş'te bir utanç kaynağı: Red Cross

NAZİ İŞGALİNE UĞRAYAN YERLER

◾ 1933 yılında Almanya'da iktidara gelen Nazi rejimi, "sözde devlet düşmanlarını" berteraf edeceğini söyler. Fakat bu sadece insanları ikna etmek için kurulan bir tuzaktır. Naziler, milyonlarca insana sadece Alman olmadıkları için türlü işkenceler yapar ve gözlerini kırpmadan öldürürler.

◾ Başta Yahudiler olmak üzere çocuk, yaşlı, genç demeden acımasız bir şekilde hayattan koparırlar. Bu durumun ilk sebebi ise I. Dünya Savaşı'nda Yahudilerin Almanlara ihanet ettiği iddiasıdır.

◾ İkinci sebep ise 1920-30 yılları arasında Almanya'da yaşanan ekonomik krizden Nazilerin Yahudileri sorumlu tutmasıdır. Üçüncü ve son nedenleri ise III. Reich sırasında, Yahudilerin Ari ırkının saflığını kirlettiğini düşünmeleridir.

III. Reich nedir?

Almanca bir kelime olan "reich", "imparatorluk, krallık, devlet ve zenginlik olan, tarihte ise Almanların kurduğu devletleri" ifade etmektedir. Almanya'nın tarihte bilinen "Üç Reich" dönemi bulunmaktadır.

II. Dünya Savaşı'nı en iyi anlatan 10 film