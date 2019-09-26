Renklendirilmiş fotoğraflarla II. Dünya Savaşı yolculuğu

1939'dan 1945'e kadar süren, İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan yaşamını yitirdi ve insanlık tarihinin en büyük, en kanlı savaşı oldu. Savaş, dünya çapında tahminen 65 milyon ölümle sonuçlandı. Peki, İkinci Dünya Savaşı nasıl sona erdi? ABD savaşa yatırım yaptı mı? Savaş hangi hastalıklara neden oldu? Sizleri, renklendirilmiş fotoğraflar ile II. Dünya Savaşı yolculuğuna çıkartıyoruz.