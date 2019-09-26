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Renklendirilmiş fotoğraflarla II. Dünya Savaşı yolculuğu

1939'dan 1945'e kadar süren, İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan yaşamını yitirdi ve insanlık tarihinin en büyük, en kanlı savaşı oldu. Savaş, dünya çapında tahminen 65 milyon ölümle sonuçlandı. Peki, İkinci Dünya Savaşı nasıl sona erdi? ABD savaşa yatırım yaptı mı? Savaş hangi hastalıklara neden oldu? Sizleri, renklendirilmiş fotoğraflar ile II. Dünya Savaşı yolculuğuna çıkartıyoruz.

Giriş Tarihi: 26.09.2019 08:46 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 09:33
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TARİHİN EN KANLI SAVAŞI
TARİHİN EN KANLI SAVAŞI

İnsanlık tarihindeki en kanlı savaş olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı'nın bıraktığı derin izler, savaşın sona ermesinin üzerinden 74 yıl geçmesine rağmen hala görülebiliyor.

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II. DÜNYA SAVAŞI NASIL SONA ERDİ?
II. DÜNYA SAVAŞI NASIL SONA ERDİ?

Nazi Almanyası, İtalya ve Japonya liderliğindeki Mihver devletleriyle İngiltere, Fransa, ABD ve Sovyetler Birliği önderliğindeki İttifak devletlerinin çarpıştığı savaş, Nazi Almanyası'nın teslim olmasıyla Avrupa'da 8 Mayıs 1945'te son buldu.

Buna karşın savaş, Mihver devletlerinden Japonya'nın teslim olmayı reddetmesi ile Pasifik cephesinde bir süre daha devam etti.

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ABD ATOM BOMBASI İLE SALDIRDI
ABD ATOM BOMBASI İLE SALDIRDI

ABD'nin iki atom bombalı saldırısında yaklaşık 150 bin vatandaşını kaybeden Japonya'nın teslim olmayı kabul etmesinin ardından İkinci Dünya Savaşı, 2 Eylül 1945'te tüm dünyada bitti.

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YAŞANAN ACILAR HALA TAZE
YAŞANAN ACILAR HALA TAZE

Aradan geçen 74 yıla rağmen büyük yıkıma yol açan savaşın hayatta kalan mağdurları ve ölenlerin yakınları, yaşanan insani krizlerin acısını hala taşıyor.

İttifak devletleri ile Mihver İttifakı'ndan 70 milyondan fazla askerin çarpıştığı İkinci Dünya Savaşı, dünya tarihine en çok can kaybının verildiği savaş olarak geçti.

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60 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
60 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Savaşın sürdüğü 6 yıl boyunca asker ve sivil 60 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, 1940'lı yıllarda 2,3 milyar olan dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturuyordu.

Savaşın sebep olduğu kıtlık ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedenler de eklendiğinde ölü sayısı, ilerleyen yıllarda 80 milyona yaklaştı.

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