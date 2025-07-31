Tesettür izzet ve iftihar kaynağı olabilir mi?

2 /7 Tesettürde "Vazife Bilinci" ve İzzet/İftihar Anlayışı













🌸Tesettürün bir "vazife" olduğunu daha ileriki yaşlarda, özellikle lise ikinci sınıfta anlamaya başladığını söyleyen Demiroğlu, bu bilinci, kendi fıtratındaki inatlaşma ve muhalefetle mücadele ederek kazandığını, "Neden böyle bir üniforma içerisinde bulunmalıyım?" sorusuyla kendi cevaplarını bulmaya başladığını ifade ediyor. Daha rahat bir tesettür giydiği bir dönemden sonra, moda olan bir ferace modelinin yaygınlaşmasının da etkisiyle, ailesinin şaşkınlığına rağmen ferace giymeye karar verdiğini aktarıyor.

🌸Demiroğlu, tesettür sürecinde yaşanan "bir geri iki ileri" adımların son derece normal olduğunu, zira insanın fıtratının daima hata yapmaya meyilli olduğunu ve Allah'ın tövbe kapısını daima açık tuttuğunu vurgulayarak; insanın doğasında bir yere gelip sabit durmanın olmadığını, sürekli bir mücadele içinde olunması gerektiğini ifade ediyor.

🌸Tesettürü "izzet ve iftihar" olarak görme fikrine tamamen katılan Demiroğlu, bu hissiyatı kazandıracak şeyin neyi ve kimin için yaptığını, hangi yolda gittiğini ve kimin öncülüğünde bu hayat yolculuğunu sürdürdüğünü bilmek olduğunu belirtiyor.

🌸Özellikle teşhirin ve beğenilme arzusunun hat safhada olduğu ahir zamanda, Müslüman bir kadın olarak "100 metre öteden Müslüman olduğumu anlayabileceği bir üniformayı sıcağa rağmen üzerimde taşımak"ın çok büyük bir iftihar kaynağı olduğunu vurguluyor. Peygamber Efendimiz'i hiç görmemiş olmasına rağmen O'na iman etmenin ve başörtüsünü O'nun getirdiği vahiy ile örtmenin kendisinde bir "Resulullah Aleyhisselam'ın ümmetiyim gururu" taşıdığını dile getiriyor.