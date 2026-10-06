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Kudüs ve Filistin kronolojisi

Yayınlanma Tarihi: 06.10.2026 15:59

Tarih boyunca kutsal olarak tanımlanan ve üç din için de büyük önem arz eden Kudüs şehrini içinde barındıran Filistin bölgesi, farklı medeniyet ve kavimlere ev sahipliği yaptı. Müslümanların idaresi dışında sürekli kan, gözyaşı ve acının hüküm sürdüğü topraklar Hz. Ömer'in (RA) teslim alması ile beraber büyük bir sükunete kavuştu. Filistin'i Haçlı idaresinden kurtaran Selahaddin Eyyubi ise şehrin ikinci fatihi olarak kabul edildi. Sizler için Kudüs ve Filistin tarihinde öne çıkan hadiseleri bir kronoloji ile hazırladık.

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Tarih boyunca insanlık için büyük önem arz eden merkezlerden biri olan Kudüs, yüzyıllar boyunca farklı medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yaptı.

1967'den bu yana işgalci İsrail tarafından zorla elde tutulan şehir, tarihin farklı dönemlerinde zorbalığa maruz kalsa da "selam yurdu" olarak anılmıştı. İşte, Kudüs kronolojisi...

FİLİSTİN İLE İLGİLİ 5 BELGESEL

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M.Ö. 1230

İsrailoğulları dönemin en kuvvetli şehri olan Mısır'dan çıktı.

İsrailoğulları kimdir?

Hz. Yakup (AS) ve soyundan gelenlere verilen kapsayıcı isim. Hz. Yakup'un (AS) diğer adı "İsrail"
olduğu için tabir bu şekilde geçer.

M.Ö. 961

Beytülmakdis, Hz. Süleyman (AS) tarafından inşa ettirildi.

Beytülmakdis nedir?

Kutsal toprak anlamına gelen kelime günümüzdeki Mescid-i Aksa arazisini tarif için kullanılır.

M.Ö. 330

Büyük İskender Doğu'ya, bilinmeyene gerçekleştirdiği büyük seferinde Filistin topraklarını imparatorluğuna dahil etti.

Büyük İskender kimdir?

M.Ö. 4. yüzyılda yaşayan ve bilinen dünyanın neredeyse hepsini ele geçiren Makedon kralıdır.

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M.Ö. 63

Filistin bölgesi, Roma İmparatorluğu'nun eline geçti.

Roma İmparatorluğu nedir?

M.Ö. 27 - 395 yılları arasında dünyaya hükmeden Roma merkezli bir imparatorluktur.
Bizans olarak bilinen devletse Doğu Roma İmparatorluğu'dur.

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Kudüs'ü tekrar ele geçiren Romalılar şehri yağmaladılar. En önemli ibadethane olan Beytülmakdis'i yıktılar.

MESCİD-İ AKSA'NIN DİLSİZ SAKİNLERİNİN SEVGİLİSİ

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451

Kudüs'te bir patriklik tesis edildi. Bu patriklik günümüzde de varlığını korur.

Patriklik nedir?

Ortodoksların başındaki kişinin bulunduğu kurumdur.
Günümüzde Kudüs'te aktif bir Ortodoks Patrikhanesi bulunur.

614

▪ Kudüs Farisiler (günümüz İran) tarafından istila edildi. Bu süreçte Hristiyanların tüm önemli ibadethaneleri yağmalandı.

627

Bizans İmparatoru Heraklius Kudüs'ü ele geçirdi.

Heraklius kimdir?

575 - 641 yılları arasında yaşayan Bizans İmparatoru'dur. Resulullah (SAV) hayatta iken var olan Bizans Kralı'dır.

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GÜNEŞ DOĞUYOR

638

Nübüvvetle beraber Müslümanlar asırlardır zulüm altında inleyen topraklara merhamet, adalet ve insaniyet götürdüler. 638 yılında İslam orduları, komutanı Ebu Ubeyde b. Cerrah (RA) önderliğinde Kudüs'ü kuşattı.

▪ Patrik, şehri yalnızca Hz. Ömer'e (RA) teslim edeceğini bildirince Müminlerin Emiri (RA) Medine'den Kudüs'e geldi ve şehri teslim aldı. Böylece Kudüs'te asırlar sürecek İslam hakimiyeti başladı.

KUDÜS HAKKINDA 33 ALINTI

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