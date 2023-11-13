Kudüs ve Filistin kronolojisi

▪ Tarih boyunca insanlık için büyük önem arz eden merkezlerden biri olan Kudüs, yüzyıllar boyunca farklı medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yaptı.

▪ 1967'den bu yana işgalci İsrail tarafından zorla elde tutulan şehir, tarihin farklı dönemlerinde zorbalığa maruz kalsa da "selam yurdu" olarak anılmıştı. İşte, Kudüs kronolojisi...

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