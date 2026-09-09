Mescid-i Aksa'nın dilsiz sakinlerinin sevgilisi

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🔹 Her bir canlının Allah Teala'nın lütfu olduğu hakikatini kavrayan Ghassan Younis bu idrak ile hareket ederdi Mescid-i Aksa'nın o mübarek avlusunda.

🔹 Şam kapısından ellerinde dolu poşetlerle her girişinde kedilerin ve kuşların etrafında toplandığı o beyaz sakallı zat, terör devleti İsrail'in tüm engellemelerine rağmen var olan İslami hassasiyetin vücut bulmuş haliydi.

KUDÜS HAKKINDA 33 ALINTI