Mescid-i Aksa'nın dilsiz sakinlerinin sevgilisi
Bazı eylemler en güzel hikayeleri yazar da fark etmeyiz. 2021 yılında Rahmet-i Rahman'a kavuşan Ghassan Younis ya da bilinen adıyla Hacı Ebu Eymen 1971'den itibaren Mescid-i Aksa'nın dilsiz sakinlerine hizmet eden bir dava eriydi. Elli yıl boyunca soğuk-sıcak demeden güvercin ve kedileri besleyen Ebu Eymen, Harem-i Şerif'in aranan siması, merhametin tecessüm etmiş haliydi.
🔹 İnsanoğlu olarak mekanla kurduğumuz bağ bir anlamda orayı bize has kılan, yakın eden insanlarla tesis ettiğimiz organik duyguları da yanında getiriyor.
🔹 Hikayeler de böyle başlıyor. Bir Kudüslü her türlü zorlamaya rağmen Harem-i Şerif'e sahip çıkmaya çalışıyor. Bunu da hayvanlar üzerinden yapıyor ve böylece ortaya inanılmaz bir hikaye çıkıyor.
🔹 İşte o kahramanlardan biri Ebu Eymen, tam adıyla Ghassan Younis. 1948 doğumlu kahramanımız 1971'den vefat tarihi olan 2021 yılına kadar kendisini Mescid-i Aksa'ya ve avludaki hayvanlara vakfetti.
🔹 Aynı zamanda Harem-i Şerif'in ilk murabıtlarından olan Ebu Eymen, Kudüs'te artan Siyonist işgallerin ardından mescidin dilsiz sakinlerine kendisini adadı.
🔹 Her bir canlının Allah Teala'nın lütfu olduğu hakikatini kavrayan Ghassan Younis bu idrak ile hareket ederdi Mescid-i Aksa'nın o mübarek avlusunda.
🔹 Şam kapısından ellerinde dolu poşetlerle her girişinde kedilerin ve kuşların etrafında toplandığı o beyaz sakallı zat, terör devleti İsrail'in tüm engellemelerine rağmen var olan İslami hassasiyetin vücut bulmuş haliydi.
🔹 Kur'an-ı Kerim'de "çevresi mübarek kılınan" şeklinde zikredilen Mescid-i Aksa'nın ilk murabıtlarından olan Ebu Eymen tüm zorlama ve baskılara rağmen ömrü boyunca görevinden vazgeçmedi.
🔹 1967'den itibaren siyonistlerin Mescid-i Aksa ve çevresine yerleşmelerine şahit olan Mescid-i Aksa'nın Ebu Hüreyresi, vefatına dek nöbetine sahip çıktı.
🔹 Mescid-i Aksa'nın dilsiz sakinlerini tam yarım yüz yıl boyunca besleyen Ebu Eymen, Filistinlilerin yanı sıra turistlerin de yakından tanıdığı bir isimdi.
🔹 O; Harem-i Şerif avlusunda elinde yemler ile dolaşan, cebinden çıkardığı şekerleri çocuklara ikram eden bir kültür hafızası, bir ahlak savaşçısıydı.