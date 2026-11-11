Filistin ile ilgili 5 belgesel

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AMBULANCE

🔸 Film, İsrail'in 8 Temmuz 2014'te Gazze'ye düzenlediği "Koruyucu Hat Operasyonu" sürecinde masum insanları kurtarmaya çalışan Filistinli ambulans görevlilerinin yaşadıkları ile savaşın yıkıcı etkilerini anlatır. Gazzeli yönetmen Mohamed Jabaly'ın yönettiği 2016 yapımı film, 1 saat 20 dakikadır.

Koruyucu Hat Operasyonu

İsrail'in 2014'te Gazzeye düzenlediği saldırıdır. Uluslararası raporlara göre "en uzun ve en şiddetli" olarak tanımlanan savaş, 51 gün sürer. İsrail tarafından Gazze Şeridi'ndeki sanayi tesislerinin yıkıldığı,144 katliam saldırısının düzenlendiği ve başta çocuklar olmak üzere binlerce masum insanın hayatını kaybettiği bir süreçtir.

🔸 Ambulance filmi, saldırıların sarsıcı etkisini birinci kaynaktan objektifine taşır. Gazze Şehri'nde bulunan genç film yapımcısı Mohamed Jabaly, 51 gün süren savaş boyunca ambulans ekibi ile birlikte yardıma ihtiyacı olanlara ulaşarak yaşananları çeker. Yapım, kuşatma altındaki bir ülkede başkalarını kurtarmak için hayatını tehlikeye atan insanları, yaşanan elim hadiseleri tüm gerçekliği ile gözler önüne serer.

MOHAMED JABALY KİMDİR?

🔸 1990 doğumlu Mohamed Jabaly, Gazzeli film yapımcısı ve sanatçıdır. 2014 yılında Norveç'e gider ve o zamandan itibaren uluslararası film endüstrisinde adını duyurur. 2016 yapımı ilk uzun metrajlı belgeseli "Ambulans", dünyanın en büyük film festivallerinde gösterilir. Yönetmen bu film ile 2017'de BAFTA'da En İyi Uzun Metrajlı Belgesel dalında One World Media Ödülü, BBC Arap Genç Gazeteci Ödülü, Filistin'de Sinema Günleri'nde SunBird Ödülü, FIPA D'or Ödülü ve FIPA'da En İyi Belgesel Jüri Ödülü gibi pek çok ödül kazanır.

Filistin sinemasının tarihi