Filistin ile ilgili 5 belgesel
Siyonist İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm, yıllardır devam ediyor. Bu süreçte birçok masum insan evini, yurdunu, ailesini kaybediyor. Film sahnesinde dahi katlanamayacağımız acıları, onlar her gün yaşıyor. Böylesi bir vahşet ortamını tüm dünyaya duyurmak için ise kitle iletişim aracı olan sinemaya büyük görevler düşüyor. Yönetmenler, meseleye dikkat çekmek için pek çok belgesel çekmektedir. Sizin için Filistin ile ilgili 5 belgeseli derledik.
Giriş Tarihi: 10.11.2023
10:07
Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
12:20
AMBULANCE
🔸 Film, İsrail'in
8 Temmuz 2014'te Gazze'ye düzenlediği "Koruyucu Hat Operasyonu" sürecinde masum insanları kurtarmaya çalışan Filistinli ambulans görevlilerinin yaşadıkları ile savaşın yıkıcı etkilerini anlatır. Gazzeli yönetmen Mohamed Jabaly'ın yönettiği 2016 yapımı film, 1 saat 20 dakikadır.
Koruyucu Hat Operasyonu İsrail'in 2014'te Gazzeye düzenlediği saldırıdır. Uluslararası raporlara göre "en uzun ve en şiddetli" olarak tanımlanan savaş, 51 gün sürer. İsrail tarafından Gazze Şeridi'ndeki sanayi tesislerinin yıkıldığı,144 katliam saldırısının düzenlendiği ve başta çocuklar olmak üzere binlerce masum insanın hayatını kaybettiği bir süreçtir.
🔸 Ambulance filmi, saldırıların sarsıcı etkisini
birinci kaynaktan objektifine taşır. Gazze Şehri'nde bulunan genç film yapımcısı Mohamed Jabaly, 51 gün süren savaş boyunca ambulans ekibi ile birlikte yardıma ihtiyacı olanlara ulaşarak yaşananları çeker. Yapım, kuşatma altındaki bir ülkede başkalarını kurtarmak için hayatını tehlikeye atan insanları, yaşanan elim hadiseleri tüm gerçekliği ile gözler önüne serer.
MOHAMED JABALY KİMDİR?
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1990 doğumlu Mohamed Jabaly, Gazzeli film yapımcısı ve sanatçıdır. 2014 yılında Norveç'e gider ve o zamandan itibaren uluslararası film endüstrisinde adını duyurur. 2016 yapımı ilk uzun metrajlı belgeseli "Ambulans", dünyanın en büyük film festivallerinde gösterilir. Yönetmen bu film ile 2017'de BAFTA'da En İyi Uzun Metrajlı Belgesel dalında One World Media Ödülü, BBC Arap Genç Gazeteci Ödülü, Filistin'de Sinema Günleri'nde SunBird Ödülü, FIPA D'or Ödülü ve FIPA'da En İyi Belgesel Jüri Ödülü gibi pek çok ödül kazanır.
Filistin sinemasının tarihi
KUDÜS'ÜN IŞIKLARI
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Filistinli çocuğun gözünden 24 saatlik bir Ramazan gününün hikayesini anlatan film, günlük hayattan kesitler sunar. Çekimleri 2018 yılının Ramazan ayında tamamlanan belgeselin yönetmen koltuğunda Abdülgafur Şahin vardır. Bir Ramazan ayında ziyaret maksadıyla gittiği Kudüs'teki atmosferden oldukça etkilenen yönetmen, bunu filme dönüştürmeye karar verir. Ertesi yıl ekibini de yanına alarak mübarek Ramazan ayında kadim şehrin dar sokaklarına yansıyan manevi atmosferi kayda alır. Yönetmen, aynı zamanda işgalin izlerini de bir fırıncının, seyyahın ve öğretmenin gözünden aktarır.
ABDÜLGAFUR ŞAHİN KİMDİR?
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27 Ekim 1989'da İstanbul doğumlu Abdülgafur Şahin, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okudu. Sinema topluluğuna üye olan Şahin, bu alanda teorik ve pratik çalışmalar yapar. Kudüs'ün Işıkları belgeselinin yönetmenliğini üstlenen isim, kısa filmlerin yanı sıra çeşitli filmlerde görüntü yönetmenliği, kurgucu ve yardımcı yönetmenlik yaptı.
Filistin'i anlatan 6 film
GAZA FİGHTS FOR FREEDOM
🔸 İsrail'in Filistin'i işgaline karşı "Büyük Dönüş Yürüyüşü"
protestolarının zirve yaptığı 2018-2019 yıllarında çekilen belgesel, protestoların geçmişini ve bugününü anlatır. 2019 yapımı filmin yönetmeni, gazeteci Abby Martin'dir.
🔸 Televizyonlarda gösterilmekten çekinilen
arşivlik görüntülerin yer aldığı yapım, Filistin halkının acısını, mücadelesini, kayıplarını gözler önüne serer.
ABBY MARTİN KİMDİR?
🔸 Abigail Suzanne Martin,
6 Eylül 1984 yılında doğdu. Aynı zamanda sunucu ve aktivisttir. 11 Eylül saldırılarının arkasında farklı olayların olduğunu düşünen isim, gazeteciliğe ilgi duymaya başlar. 2010 yılında muhabirliğe atılır. 2019'da Gaza Fights for Freedom filminin yönetmenliğini yapan Martin, 7 Ekim olaylarından bugüne Filistin'in özgürlüğü için çeşitli platformlarda çalışmalar yürütmektedir.
Kudüs'ün Surları ve Kapıları
KUDÜS BİZ BURADA KALACAĞIZ
🔸 Belgesel, kadim şehir
Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki olayları, orada yaşayanların dilinden aktarır. Ayrıca filmde Mescid-i Aksa 'nın İslam tarihi açısından önemine vurgu yapılır. Filistin davasının önemli merkezlerinden Mescid-i Aksa'da geçen yapım, İsrail'in zulmünü, Filistin halkının direnişini, sabrını, cihadını, tevekkülünü gözler önüne serer. 2016 yapımı filmin yönetmenliğini Tülay Gökçimen üstlenir.
TÜLAY GÖKÇİMEN KİMDİR?
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1981 doğumlu Tülay Gökçimen, Suriye Savaşı ile belgesel çekimlerine başlayan isim... Haykırış, Savaşın Çocukları, Suriye Zindanlarında 24 Saat gibi çok sayıda filme imza attı. Sosyal sorumluluk ve insan hakları bilinciyle çalışmalarını yürüten Gökçimen, 2016 yılında Filistin'in farklı şehirlerinde yapılan, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı konu eden Biz Burada Kalacağız belgeselini yayına hazırladı. Gençlerle birlikte, dünyada yaşanan hak ihlallerini multimedya içerikler ile anlatmaya çalıştı. Gökçimen'in belgeselleri, dünyanın farklı ülkelerinde pek çok dilde yayınlandı.
En iyi İran filmleri
5 KIRIK KAMERA
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İsrail işgali altındaki Filistin halkının günlük yaşamlarını, çocukların silah sesleri ve asker gözetimi altında yaşadıkları hayatı konu edinen "5 Kırık Kamera", Filistin'de yaşananları en yalın haliyle beyaz perdeye aktarır. Bil'in köyünün yerlilerinden Emad Burnat, çektiği film ile yaşadığı köyde inşa edilen tecrit bariyeri üzerinden köylülerin direnişini gösterir. Çekiminden yayın aşamasına 6 yıldan fazla süren bir belgeseldir.
EMAD BURNAT KİMDİR?
🔸 Filistin'in Bil'in köyünde yaşayan Emad Burnat,
1 Ocak 1971'de Filistin'de doğdu. Asıl mesleği çiftçilik olan isim, sinema alanında kendi kendini geliştirdi. Siyonist İsrail'in köylerini ele geçirme girişimlerini kamera ile kayda alan isim, 6 yıllık çalışmasının sonucunda 5 Kırık Kamera isimli belgesele imza attı.
Film analizi: "5 Kırık Kamera"