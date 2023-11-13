Kendi isteğimiz ile kaldığımız hapishane: Konfor alanı
Konfor alanı, kişinin kendisini sürekli alışkın olduğu durumlar içinde bulmasıdır. Bu alanda kalmak, insanın kendisini geliştirememesine neden olur. Aslında hayatımızı değiştirecek yaşantılar atacağımız yeni adımlarda gizlidir. Kişi, konfor alanından uzaklaşmayı seçtiğinde yeni deneyimlere kucak açar, dünyası ve ufku genişler.
Giriş Tarihi: 13.11.2023
16:09
🔸 Konfor alanı, rahatlığına uzun süredir alışkın olduğumuz,
artık bize yeni bir öğrenme ve deneyim fırsatı sunmayan yaşam alanını tarif eden bir kavramdır.
🔸 Konfor alanında olduğumuz vakitlerde, beyin daha az enerji tüketimiyle daha çok iş yapmak için davranış ve düşüncelerimizi deyimi yerindeyse
olarak gerçekleştirir. Beynimiz yeniliklere karşı kendini kapatır. Bu alandaki kişi, otomatik yeni bir şey öğrenemez ve deneyimleyemez. Bunun sonucunda da gelişim gösteremez.
Kaygı dost mu düşman mı?
🔸 Aslında hayatımızı değiştirecek yaşantılar, atacağımız yeni adımlarda gizlidir. Mesela hiç kullanılmayan bir bisiklet, olduğu yerde durursa
zaman içinde paslanır ve çürür gider. Kişi, konfor alanından uzaklaşmayı seçtiğinde yeni deneyimlere kucak açar; dünyası ve ufku genişler.
🔸 Konfor alanından çıkmanın
"konforsuzluğu" ile baş edebilmek yaşanılacak problemleri bir deneyim olarak görmeye, katkı sağlar. problemlere çözüm bulma arayışları da kişinin kendini huzurlu ve yeterli hissetmesine
🔸 İnsanların kendilerini
kulağa pek hoş gelmeyebilir. Fakat zorlanacakları veya zorlanacaklarını düşünecekleri yaşantılara açık hale getirmesi sınırlarımızı görmeden onları belirleyemeyiz.
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Bir kelebek ne kadar süre uçabileceğine uçmadan karar veremez. Kelebeğin dünyasında gökyüzünün büyüklüğü, onun uçtuğu alan kadardır ve denemeden gökyüzünün ne kadar geniş olduğunu bilemez.
Anlaşarak iyileşme: Psikoterapi
🔸 Konfor alanından çıkma yolunda
reddedilme, hata yapma, çekinme, güvensizlik ve başarısızlık kaygısı bize eşlik edecektir. Fakat gibi bu endişelerin üstesinden gelecek becerileri de vardır, insanoğlunun... merak, cesaret, güven ve umut
🔸 Konfor alanından çıkarak
Duygusal açıdan katı, değişmez kuralları olan kişiler yeni yaşantılara kucak açmak düşüncelerimizi daha esnek hale getirerek bizi katılıktan kurtarır. daha çabuk kırılır ve yıpranır. Duygusal esnekliği yüksek olan kişilerin daha yüksektir. uyum sağlama ve kendilerini onarma becerileri
🔸 Hayatımızda yeni bir şey denediğimizde
başlangıçta zorluk, başarısızlık endişesi yaşarız. Belki ilk denememizde olması gerektiği gibi de yapamayız.
🔸 Ama
en nihayetinde cesaret etmiş, Bu durum bile oldukça bize kaygı veren, sonunu göremediğimiz bir duruma atılarak o durum karşısında var olma cesaretini göstermiş oluruz. önemli bir adımdır.
Günümüzde ruhun hastalıkları