Kendi isteğimiz ile kaldığımız hapishane: Konfor alanı

🔸 Aslında hayatımızı değiştirecek yaşantılar, atacağımız yeni adımlarda gizlidir. Mesela hiç kullanılmayan bir bisiklet, olduğu yerde durursa zaman içinde paslanır ve çürür gider. Kişi, konfor alanından uzaklaşmayı seçtiğinde yeni deneyimlere kucak açar; dünyası ve ufku genişler.

🔸 Konfor alanından çıkmanın "konforsuzluğu" ile baş edebilmek yaşanılacak problemleri bir deneyim olarak görmeye, problemlere çözüm bulma arayışları da kişinin kendini huzurlu ve yeterli hissetmesine katkı sağlar.