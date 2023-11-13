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Kendi isteğimiz ile kaldığımız hapishane: Konfor alanı

Konfor alanı, kişinin kendisini sürekli alışkın olduğu durumlar içinde bulmasıdır. Bu alanda kalmak, insanın kendisini geliştirememesine neden olur. Aslında hayatımızı değiştirecek yaşantılar atacağımız yeni adımlarda gizlidir. Kişi, konfor alanından uzaklaşmayı seçtiğinde yeni deneyimlere kucak açar, dünyası ve ufku genişler.

Giriş Tarihi: 13.11.2023 16:09
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Konfor alanı nedir?
Konfor alanı nedir?

🔸 Konfor alanı, rahatlığına uzun süredir alışkın olduğumuz, artık bize yeni bir öğrenme ve deneyim fırsatı sunmayan yaşam alanını tarif eden bir kavramdır.

🔸 Konfor alanında olduğumuz vakitlerde, beyin daha az enerji tüketimiyle daha çok iş yapmak için davranış ve düşüncelerimizi deyimi yerindeyse otomatik olarak gerçekleştirir. Beynimiz yeniliklere karşı kendini kapatır. Bu alandaki kişi, yeni bir şey öğrenemez ve deneyimleyemez. Bunun sonucunda da gelişim gösteremez.

Kaygı dost mu düşman mı?

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🔸 Aslında hayatımızı değiştirecek yaşantılar, atacağımız yeni adımlarda gizlidir. Mesela hiç kullanılmayan bir bisiklet, olduğu yerde durursa zaman içinde paslanır ve çürür gider. Kişi, konfor alanından uzaklaşmayı seçtiğinde yeni deneyimlere kucak açar; dünyası ve ufku genişler.

🔸 Konfor alanından çıkmanın "konforsuzluğu" ile baş edebilmek yaşanılacak problemleri bir deneyim olarak görmeye, problemlere çözüm bulma arayışları da kişinin kendini huzurlu ve yeterli hissetmesine katkı sağlar.

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🔸 İnsanların kendilerini zorlanacakları veya zorlanacaklarını düşünecekleri yaşantılara açık hale getirmesi kulağa pek hoş gelmeyebilir. Fakat sınırlarımızı görmeden onları belirleyemeyiz.

🔸 Bir kelebek ne kadar süre uçabileceğine uçmadan karar veremez. Kelebeğin dünyasında gökyüzünün büyüklüğü, onun uçtuğu alan kadardır ve denemeden gökyüzünün ne kadar geniş olduğunu bilemez.

Anlaşarak iyileşme: Psikoterapi

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🔸 Konfor alanından çıkma yolunda reddedilme, hata yapma, çekinme, güvensizlik ve başarısızlık kaygısı bize eşlik edecektir. Fakat merak, cesaret, güven ve umut gibi bu endişelerin üstesinden gelecek becerileri de vardır, insanoğlunun...

🔸 Konfor alanından çıkarak yeni yaşantılara kucak açmak düşüncelerimizi daha esnek hale getirerek bizi katılıktan kurtarır. Duygusal açıdan katı, değişmez kuralları olan kişiler daha çabuk kırılır ve yıpranır. Duygusal esnekliği yüksek olan kişilerin uyum sağlama ve kendilerini onarma becerileri daha yüksektir.

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🔸 Hayatımızda yeni bir şey denediğimizde başlangıçta zorluk, başarısızlık endişesi yaşarız. Belki ilk denememizde olması gerektiği gibi de yapamayız.

🔸 Ama en nihayetinde cesaret etmiş, bize kaygı veren, sonunu göremediğimiz bir duruma atılarak o durum karşısında var olma cesaretini göstermiş oluruz. Bu durum bile oldukça önemli bir adımdır.

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