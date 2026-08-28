Kaygı dost mu düşman mı?

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🔹 Kaygı, algılanan veya yakınlaşmakta olan bir stres veya tehdit faktörüne karşı hissedilen bir duygudur. Bu duygu yaşanırken bedende terleme, gerginlik ve kan basıncında artışına bağlı kalp çarpıntısı gibi değişimler gözlenir.

🔹 Kaygı öfke, mutluluk ve korku gibi duygulardan biridir ve bu duyguyu hissetmek gayet olağandır. Yaşamımızı devam ettirmek ve sorunlarımızı çözebilmek için kaygı gereklidir.

Çağın hastalığı: Panik Atak