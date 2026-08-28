Kaygı dost mu düşman mı?
Kaygı sevinç, üzüntü ve öfke gibi hissedilmesi gayet doğal olan duygulardan biridir. İnsanın hayatta kalması için gerekli duygulardan biri olan kaygı, belirli bir noktaya kadar kişinin yaptığı işlerde gerekli çabayı göstermesi ve önlemleri alması açısından faydalı ve motive edicidir. Fakat kaygı kontrol edilemeyen boyutlara gelip kişi için rahatsızlık oluşturduğunda bir psikolojik sorun haline gelir.
🔹 Kaygı, algılanan veya yakınlaşmakta olan bir stres veya tehdit faktörüne karşı hissedilen bir duygudur. Bu duygu yaşanırken bedende terleme, gerginlik ve kan basıncında artışına bağlı kalp çarpıntısı gibi değişimler gözlenir.
🔹 Kaygı öfke, mutluluk ve korku gibi duygulardan biridir ve bu duyguyu hissetmek gayet olağandır. Yaşamımızı devam ettirmek ve sorunlarımızı çözebilmek için kaygı gereklidir.
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🔹 Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerlere 26 Ekim'de Rabia Yavuz konuk oldu. Seminerde "Kaygı Dost mu Düşman mı?" konusu işlendi. Seminerde konuşulanları sizin için derledik.
🔹 Kaygı, insanoğlunun varlığından beri süregelen bir duygudur. Öyle bir duygudur ki kimyası bile vardır. Kaygının insanı müthiş enerjik hale getiren ne yapması gerekiyorsa onu yapabilecek kadar zinde tutan bir işlevi vardır.
Kaygı ile korku arasındaki fark nedir?
🔹 Korku nesnesi olan bir şeydir. Yani karşımda bir yılan gördüğümde hissedeceğim alarm duygusu, korkudur. Uzun bir çalı parçasının yılan olabileceğini düşünmek ve buna vücudun tepki vermesi ise kaygıdır.
🔹 Günümüzde kaygının kaynakları da geçmişe göre değişime uğradı. Her gün telefonla görüştüğümüz yakınımız ile bir gün görüşmezsek bizim için kaygılanmaya başlar. Bundan otuz yıl önce böyle bir şey yoktu.
Kendimize değer vermeyi nasıl öğrenebiliriz?
🔹 Kaygı bir alarm sistemidir. Birazdan geçecek diye düşünerek onu yönetebilmek mümkündür. Hissettiklerinizi bir kalp krizi olarak değil de vücudumdaki bu alarm sisteminin hissettirdikleri birazdan geçecek olarak yorumlamalısınız. Kaygının getirdiği panik duygusu 10 dk yoğun olarak yaşanır. Sonrasında bu duygu azalarak yok olur.
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