Hilmi Ziya Ülken'in Millet ve Tarih Şuuru eserinden alıntılar

Anadolu coğrafyasını bir fikir eksenine dönüştüren en önemli isimlerden olan Hilmi Ziya Ülken, ahlakı "meselelerin meselesi" olarak görürdü. Ülken'in düşünceleri ahlak ve Anadolu kavramları ekseninde izah edilirdi. Sosyoloji ve felsefe alanına dair özgün düşünceler üreten bir okul olan Hilmi Ziya Ülken, kitaplarında okuyucusunu etkileme, şuur verme çabası taşır. Sizler için Hilmi Ziya Ülken'in Millet ve Tarih Şuuru eserinden alıntılar hazırladık.