Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık'ın kaleminden Kırım

Dedesi Hansaray'daki Han Camii'nin müezzini olan Tarihçilerin kutbu merhum Halil İnalcık, pek çok alanda olduğu gibi milletinin ve kayıp yurdunun tarihine dair de pek ok önemli çalışmalar yapmıştı. Ülkemizde Kırım araştırmalarına öncülük eden İnalcık, Kırım'da bulunan kadı sicilleri üzerine ciddi emek veren bir alimdi. Bu çalışmalar vesilesiyle pek çok evrakı yok olmaktan kurtarmıştı. Sizler için Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık'ın Kırım notlarını derledik.