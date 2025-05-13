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Sezai Karakoç'un kaleminden İslam

Yayınlanma Tarihi: 13.05.2025 10:28

Sezai Karakoç, ülkemizin en nadide mütefekkirlerinden biri. O, yaşadığımız yüzyılda "Monna Rosa Şairi" olarak tanınmakta. Şiirlerinin yanı sıra aynı zamanda büyük bir nesir ustası da olan Karakoç'un birbirinden kıymetli eserleri bulunuyor. Sezai Karakoç, İslam'ı gerçekten tanımak isteyenler için bir eser kaleme almıştır. İşte, "İslam" adlı kitabından sizler için altı çizilmesi gereken cümleleri bir araya getirdik.

1/20

🔸

İslam, ne kadar sade ve insanîdir!

SEZAİ KARAKOÇ

Sezai Karakoç'un gönüllere taht kuran cümleleri

2/20

🔸

Müslümanı öbürlerinden bir bakışta ayıran nedir?

SEZAİ KARAKOÇ

3/20

🔸

Ölüler,

Gün ışığında görünmeyen yıldızlar gibidirler.

SEZAİ KARAKOÇ

4/20

🔸

Kelime-i Şehadet;

Müminlerin manevi zırhıdır.

Ona hiçbir tank nüfus edemez.

Nuh'un o gemisidir ki, yapışan kurtulmuştur.

İnsanları göklere yükselten kutlu bir kartaldır o.

SEZAİ KARAKOÇ

5/20

🔸

Müslümanı ilk bakışta tanırsınız.

SEZAİ KARAKOÇ

Sezai Karakoç'un kaleminden unutulmaz cümleler

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