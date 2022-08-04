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Sezai Karakoç'un gönüllere taht kuran cümleleri

Şiirin yüksek burcu Sezai Karakoç, uzun emekler sonrası kaleme aldığı cümlelerinde hem medeniyetimizi hem de insanlığı en güzel şekilde yansıttı. Fikirlerini "Diriliş" kelimesi etrafında toparlayan Karakoç, yirminci yüzyılın en büyük şairlerinden biri olmasının yanı sıra büyük de bir nesir ustası idi. Düşünceleri ile İslamcılık hareketine de yön veren Sezai Karakoç'un okuyucularının gönlüne taht kuran en güzel cümlelerini derledik.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 19:38 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 20:02
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💠 Müslüman! İslâm'ı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin...

Sezai Karakoç

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💠 Müslüman olmak demek bunun şuurunda olmak demektir.

Sezai Karakoç

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💠 Osmanlı Devleti yani devletimiz, bir uygarlık devletiydi. Her noktasında, bu uygarlığın doğru, güzel, iyi ideaları temeli teşkil ediyordu. Bin yıllık bir gelenek halinde.

Sezai Karakoç

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💠 Bu dünyaya yerleşmek istedik, o yüzden bir sürgüne mahkûm edildik, kendi kendimizden sürgün edildik. Kendi ülkemizde sürgünüz şimdi.

Sezai Karakoç

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💠 Müslüman korku çitini aştıktan, sevinç bölgesini geçtikten sonra güven alanına ayak basar. Yol her zaman uçurumu yener.

Sezai Karakoç

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