Sezai Karakoç'un gönüllere taht kuran cümleleri

Şiirin yüksek burcu Sezai Karakoç, uzun emekler sonrası kaleme aldığı cümlelerinde hem medeniyetimizi hem de insanlığı en güzel şekilde yansıttı. Fikirlerini "Diriliş" kelimesi etrafında toparlayan Karakoç, yirminci yüzyılın en büyük şairlerinden biri olmasının yanı sıra büyük de bir nesir ustası idi. Düşünceleri ile İslamcılık hareketine de yön veren Sezai Karakoç'un okuyucularının gönlüne taht kuran en güzel cümlelerini derledik.