Sezai Karakoç’un hatıraları

"Seni anladım Sen bir misyonersin. Çocukluktan itibaren en az 20-25 yıl bu görev için yetiştirildin. Yüksek tahsilin vardır. Teolojiden başka Tarih, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji de okudun. Yabancı diller öğrendin. Görevin bu. Konuyu, hakikat için değil, propaganda için konuşursun. Kulağını verip dinlemezsin. Şartlandırılmışsın. Sadece bildiklerini tekrarlamak, Telkin etmek istersin. Biz sizinle konuşamayız. Ne zaman bizim de sizin burada açtığınız Kitabevi gibi, Londra'da New York'ta Paris'te Roma'da Kur' an-ı Kerim'i tanıtan ve öğreten kitap evlerimiz olur, o zaman sizinle eşit olarak tartışabiliriz. Siz bugün, İslam ülkelerine kültür istilacıları gibi girmişsiniz. Gücümüz olsa çıkarırız. Sizinle diyaloğumuz bunun için söz konusu olamaz. Ancak dediğim şart gerçekleşirse, ilmi tartışmalar olmak üzere karşılıklı münazaralar düzenlenebilir."

Sezai Karakoç'un en sevilen 20 şiiri

