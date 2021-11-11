Sezai Karakoç Düşüncesinde 10 Kavram

Sezai Karakoç düşüncesinin ana kavramı medeniyet mefhumudur. Bu kavramı anlamadan Karakoç düşüncesini anlamak mümkün değildir. Karakoç medeniyet anlamını ikiye ayırır. Bunlar;

➡ Bütün insanlığa hitap eden bir kavram olması.

➡ Somut olarak ise tarihe geçen medeniyetler.

Karakoç'a göre medeniyet; doğduktan sonra genişler, sıcaklık bölgelerinden ortaya çıkar, bakir alanlara doğru yayılır, göçlerden etkilenir ve dinden etkilenir. Şaire göre medeniyet İslam medeniyetidir. Karakoç'a göre vahye inanan İslam medeniyeti tarihin hiçbir döneminde ölmemiştir. Endülüs ve Osmanlı örneklerinden dem vuran Karakoç, İslam medeniyetinin bir bayrak yarışı olduğunu vurgular.

Sezai Karakoç'tan "Medeniyet" kavramı ile ilgili bir alıntı;

"Biz neyiz? Biz sadece bir ırktan ibaret değiliz. Biz bir medeniyetin milletiyiz. Bu medeniyet, İslam medeniyetidir."

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