Sezai Karakoç şiirinde ölüm

Türk edebiyatının yaşayan en büyük şairi olan Sezai Karakoç, kurduğu imge dünyası, tasvir yeteneği ve sarsan gerçekliği ile şiirde yüksek bir seviyeyi temsil eder. Onun hayatın gerçekliklerinden dem vuran şiirinde her insanın karşılaşacağı ölüm ciddi bir yer tutar. Sizler için Sezai Karakoç'un şiirinde öne çıkan ölüm mısralarını derledik. Sezai Karakoç kimdir? Sezai Karakoç şiiri hangi akıma dahildir? Sezai Karakoç şiirinde imgeler nelerdir? Sezai Karakoç şiirleri…
Giriş Tarihi: 06.11.2021
09:01
Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
16:33