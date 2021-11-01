Yahya Kemal’in en sevilen 10 şiiri
Edebiyatımızın usta şairi Yahya Kemal, şiir ve fikirleri ile bir döneme damgasını vurdu. Tüm dünyanın sesimizin kesilmesini istediği bir dönemde Beyatlı şiirleri ile Türkiye'yi ve zihin dünyamızı müdafaa etti. Bir mısra için yıllarca şiir bekletecek denli titiz olan usta şair kendisinden sonra gelen nesilleri büyük ölçüde etkiledi. İşte İstanbul şairi olarak adlandırılan Yahya Kemal'in en sevilen 10 şiiri…
Giriş Tarihi: 01.11.2021
22:30
"Sana dün bir tepeden baktım âziz İstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel
Nice revnaklı şehirler görünür dünyada Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende kalan…"
Yahya Kemal Beyatlı
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"Bizdik o hücûmun bütün aşkıyla kanatlı; Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle. Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle!
Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü; Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.
Gül yüzlü bir âfetti ki her pûsesi lâle: Girdik zaferin koynuna, kandık o visâle!
Dünyaya vedâ ettik, atıldık dolu dizgin; En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!"
Yahya Kemal Beyatlı
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"Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik; Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! Bir yaz günü geçtik Tuna\'dan kaafilelerle...
Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.
Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde!
Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik; Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!"
Yahya Kemal Beyatlı
Yahya Kemal ve edebi okulu: Dergah dergisi
"Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç; Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç! Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile, Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece. Guruba karşı bu son bahçelerde, keyfince, Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde gönül! Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahud gül."
Yahya Kemal Beyatlı
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"Kalbim yine üzgün seni andım da derinden, Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden! Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden, Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!
Senden boşalan bağrıma göz yaşları dolmuş! Gördüm ki, yazın bastığımız otları solmuş. Son demde bu mevsim gibi benzim de kül olmuş Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden"
Yahya Kemal Beyatlı
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