Rezidans ve site yaşamının getirdiği sosyal yabancılaşma ve yalnızlaşma
Güvenlik, konfor ve prestij vaadiyle yükselen rezidanslar ve kapalı siteler, modern kent insanını dış dünyanın karmaşasından korurken, ardında derin bir sosyal yabancılaşma ve yalnızlık bırakıyor. Fiziksel duvarların arkasında kurulan bu steril yaşam adacıkları; komşuluk ilişkilerini, spontane karşılaşmaları ve kamusal aidiyeti zayıflatarak kentsel yaşamı kimliksizleştiriyor.
🔎 21. yüzyıl kentleri son dönemlerde bireylerin toplumsal bağlarını, gündelik rutinlerini ve aidiyet biçimlerini kökten değiştiren sosyo-mekansal sistemlere dönüşmüştür. Sanayi Devrimi'yle birlikte kırsaldan kente yönelen göç dalgaları, metropollerdeki nüfus yoğunluğunu tırmandırmış ve barınma sorununa yanıt arayan dikey mimari çözümlerini zorunlu kılmıştır.
🔎 1980'li yıllardan itibaren küresel ölçekte güç kazanan neoliberal politikalar, kentsel alanların özel sektöre devredilmesine ve sermayenin mekan üretimine doğrudan müdahale etmesine zemin hazırlamıştır. Bu süreçte gelir dağılımında yaşanan eşitsizlikler ve yeni orta sınıfın belirginleşmesi, kentsel mekan tasarımında sermaye sahibinin söz sahibi olmasını tetiklemiş, böylece konut dokusunda belirgin bir ayrışma süreci başlamıştır.
🔎 Kentleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte artan trafik sıkışıklığı, gürültü, hava kirliliği ve kentsel karmaşa, bireyleri doğayla iç içe olma ve stresten arınma arayışına yöneltmiştir. İnsanlar hem kentlerden uzaklaşmak istemiyor hem de metropol dışında sakin, geniş evlerin ve yeşil alanların bulunduğu bir yaşam alanı arzu ediyordu. Bu durum, şehrin kalabalığından ve karmaşasından kaçmak isteyenler için korunaklı, yeşil alanlarla çevrili ve sakin konut alternatiflerinin cazibesini artırmıştır.
🔎 Kent yaşamındaki suç oranlarının yükselmesi, işsizlik, yoksulluk ve mekansal yoksunluk gibi yapısal sorunlar, toplumsal güvenliği tehdit eden unsurlar olarak görülmüştür. Geleneksel komşuluk bağlarının zayıfladığı ve bireylerin birbirini potansiyel bir tehdit olarak algıladığı modern kent düzleminde, suç korkusu konut tercihlerini doğrudan şekillendiren kritik bir motivasyon haline gelmiştir.
🔎 Tüm bu sosyolojik ve mekansal dinamikler çerçevesinde inşa edilen güvenlikli siteler ve yüksek katlı rezidanslar, dış dünyaya karşı yüksek duvarlar, kapılar, kartlı geçiş sistemleri ve özel güvenlik personeliyle korunan yalıtılmış adacıklar şeklinde tasarlanmıştır. Bu yapılar, barınma ihtiyacını karşılamanın ötesinde, dışarıdaki kentsel risklerden arındırılmış steril bir yaşam vadeden korunaklı sığınaklar olarak konumlandırılmıştır.
🔎 Bu konut tipleri; öncelikli olarak üst gelir grubunun, sermaye sahiplerinin ve toplumsal statülerini mekansal bir ayrıcalık olarak yansıtmak isteyen kesimlerin taleplerine yanıt verecek biçimde tasarlanmıştır. Prestijli, konforlu ve modern bir yaşam standardı sunma iddiasındaki bu projeler, bireylere şehrin karmaşasından uzakta özel bir yaşam alanı sağlamayı amaçlamaktadır.
🔎 Rezidans ve site yaşamını tercih eden bireylerin temel motivasyonlarından biri, sınıfsal kimliklerini ve ekonomik başarılarını mekansal bir statü sembolü haline getirmektir. Bu projeler, sundukları lüks sosyal alanlar, spor salonları ve çeşitli rezidans hizmetleriyle sakinlerine sıradan kent sakinlerinden farklı olduklarını hissettiren seçkinci bir yaşam ideolojisi vadetmektedir.
🔎 Bununla birlikte, bu konutların inşası ve pazarlanması sürecinde güvenlik, en önemli pazarlama stratejisine dönüştürülmüştür. Biyometrik tarayıcılar, kamera ağları ve 7/24 güvenlik denetimleri, bireylere yalnızca fiziksel koruma sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda dış dünyayla olan bağları en aza indiren kontrollü bir konfor alanı sunmaktadır.
🔎 Ancak bu tür dikey ve kapalı konut kurguları, kentsel mekanda derin sınıfsal ve kültürel uçurumların doğmasına yol açmaktadır. Şehir merkezlerine mesafeli konumlanan bu lüks yapılar, çevrelerindeki tek katlı geleneksel mahalleler veya gecekondu dokusuyla tezat oluşturarak mekansal kutuplaşmayı somutlaştırmaktadır.
🔎 Sitelerin ve rezidansların sunduğu imkanlar, site sakinlerinin dış dünya ile olan zorunlu temasını azaltmakta, onları dışarıdaki toplumsal gerçeklikten kopararak kendi içlerinde yalıtılmış bir hayat sürmelerine neden olmaktadır. Bu durum, sakinlerin dışarıda kalan kesimlere karşı ötekileştirici ve dışlayıcı tutumlar geliştirmesini kaçınılmaz kılmaktadır.