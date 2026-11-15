Rezidans ve site yaşamının getirdiği sosyal yabancılaşma ve yalnızlaşma

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🔎 Kentleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte artan trafik sıkışıklığı, gürültü, hava kirliliği ve kentsel karmaşa, bireyleri doğayla iç içe olma ve stresten arınma arayışına yöneltmiştir. İnsanlar hem kentlerden uzaklaşmak istemiyor hem de metropol dışında sakin, geniş evlerin ve yeşil alanların bulunduğu bir yaşam alanı arzu ediyordu. Bu durum, şehrin kalabalığından ve karmaşasından kaçmak isteyenler için korunaklı, yeşil alanlarla çevrili ve sakin konut alternatiflerinin cazibesini artırmıştır.

🔎 Kent yaşamındaki suç oranlarının yükselmesi, işsizlik, yoksulluk ve mekansal yoksunluk gibi yapısal sorunlar, toplumsal güvenliği tehdit eden unsurlar olarak görülmüştür. Geleneksel komşuluk bağlarının zayıfladığı ve bireylerin birbirini potansiyel bir tehdit olarak algıladığı modern kent düzleminde, suç korkusu konut tercihlerini doğrudan şekillendiren kritik bir motivasyon haline gelmiştir.