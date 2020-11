Yahya Kemal'in Kendi Gök Kubbemiz kitabı hakkında 10 bilgi

📌Kendi Gök Kubbemiz şiir kitabı adını Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirinin bir mısrasından aldı.

"Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede

Bir mehâbetli sabah oldu Süleymâniye`de

Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,

Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi

Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan,

Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan.

Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir,

Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir."