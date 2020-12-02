Öğrencisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın gözünden hocası Yahya Kemal

📌Ahmet Hamdi Tanpınar Yahya Kemal'in İstanbul Üniversitesi'nden öğrencisiydi. Tanpınar, Yahya Kemal'in yıllarca yanında bulunan, fikir ve estetiğinden etkilenen, aynı zamanda şiirlerini bir ilim adamı kimliğiyle nesnel bir şekilde irdeleyen bir isimdi.

📌Eser, bu yönüyle yalnızca Yahya Kemal'in öğrencisi vasfıyla kaleme alınmış değildi. Şairin etkisi altında kendi sesini yakalayabilen özgün bir edebiyatçının düşüncelerini ihtiva ediyordu. Bu anlamda ayrıcalıklı bir konuma sahipti.

📌Mehmet Kaplan bu durumu şöyle açıklığa kavuşturuyordu:

"Bir edebiyat tedkikçisi ne kadar zengin bir hayat tecrübesine ve geniş kültüre sahip ise, incelediği esere bakış tarzı o kadar derin ve onda bulduğu unsurlar o kadar çeşitli olur. Edebî eserin güzellik ve zenginliği ile onu inceleyenin şahsiyet ve kültürü, birbirine bakan aynalar gibi, perspektifi alabildiğine derinleştirir. Türk edebiyatında bunun en güzel örneği, çok yönlü bir yazar olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, hocası ve üstadı Yahya Kemal Beyatlı hakkında yazdığı kitaptır."