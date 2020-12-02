Yahya Kemal'i derinden sarsan olay: Hırka-i Saadet'i ziyareti
Yahya Kemal, şiirleri ve düşünceleriyle dönemine damgasını vuran isimlerden biriydi. Osmanlı'dan edindiği zengin kültürel birikimin yanında şiir, müzik, resim, mimarî hakkında bilgileri ile insanları kendine hayran bırakırdı. 14 Şubat 1921 tarihinde yayımlanan ''Hilafete Yakın Bir Gün'' başlıklı yazısında, kendisini derinden sarsan bir olayı kaleme aldı. Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet Dairesi'ni ziyaret ettiğinde o güne kadar bilmediği bir gerçekle karşılaştı.
Giriş Tarihi: 02.12.2020
10:58
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
11:26
📌 Gerçek adı Ahmed Agâh olan
Yahya Kemal, 1884 yılında Üsküp'te doğdu. Çocukluk yıllarını Üsküp'teki şiirlerine de yansıyan Rakofça çiftliğinde geçiren Beyatlı, ilköğrenimini özel Mekteb-i Edep'te tamamladı.
📌 Beyatlı, 1892'de Üsküp İdadisi'ne girdi. Bir yandan da İshak Bey Camii Medresesi'nde Arapça ve Farsça dersleri aldı.
Kitapları vefatından sonra çıkan şair: Yahya Kemal Beyatlı
📌 Yahya Kemal, 1902 yılında İstanbul'a geldiğinde Vefa Lisesi'ne devam etti. Okulu bitirdikten sonra uzun süre Fransa'da kaldı. Burada
Fransız edebiyatını ve edebiyatçılarını yakından tanıma olanağı buldu.
📌 1912'de İstanbul'a dönüp edebiyat ve tarih öğretmenliği yapan Yahya Kemal Medresetü'l-Vaizin'de uygarlık tarihi dersi verdi.
📌 Paris'te geçirdiği yıllar onun Türk şiir ve tarihine farklı açıdan bakmasını sağladı. Tarihçi Camille Julien'in "Fransa toprağı bin yılda Fransız milletini yarattı." cümlesini
şairin ufkunu açtı ve bunu tarih felsefesinin formülü haline getirdi ve eserlerinde uyguladı.
Yahya Kemal'in hatıraları
Şairler ve yazarların çevresinde genellikle sohbet halkası oluşur. Bu yazarlardan biri de Yahya Kemal'di. Osmanlı'dan edindiği zengin kültürel birikimin yanında şiir, müzik, resim, mimarî hakkında bilgileri ile insanları kendine hayran bırakırdı.
📌 1921-1922 yıllarında yazdığı "Topkapı Sarayında", "Ezan ve Kur'an", "Ezansız Semtler", "Bir Rüyada Gördüğümüz Eyüb" yazıları,
Türk milletinin dini olan bağlılığını tarih, örf, mimari, mûsiki ve benzeri bin yıllık bir kültür birikiminin perspektifinden gösterir.
📌 En çok önem verdiği "Süleymaniye'de Bayram Sabahı" başta olmak üzere, "Itrî", "Ziyaret", "Atik Vâlide'den İnen Sokakta", "Koca Mustâpaşa", "Ufuklar", "O Taraf", "Selimnâme" ve "Ezân-ı Muhammedî" şiirleri Yahya Kemal'in dinî duygularını derin ve samimi bir şekilde aksettirir.
Yahya Kemal'in şarkılara dönüşen şiirleri
📌 Yahya Kemal, şehrin işgal altında olduğu zor zamanlardan 1954 yılına kadar, İstanbul hakkında birçok yazı kaleme aldı. Bu yazılar şairin ölümünden sonra, 1964'te Nihad Sami Banarlı tarafından bir araya getirilerek Aziz İstanbul ismiyle yayımlandı.
📌
Yazıların ortak noktası, tarihin dönüm noktası olan İstanbul'un fethiydi. Bu tarihten sonra şehrin gelişimini anlatan Yahya Kemal, fethin önemini okuyucularına aktardı.
Fetih ile İstanbul Türk çehresine bürünmüştür.
Yahya Kemal'in Aziz İstanbul'un eserindeki
Hilafete Yakın Bir Gün başlıklı yazısında, kendisini derinden etkileyen bir olayı kaleme aldı.
📌 O günlerde şehir işgal altındaydı ve Topkapı Sarayı'nın yağmalanacağı gibi dedikodular ortaya atıldı. Bunun üzerine sarayı ziyaret eden Yahya Kemal, oradaki intibalarını ve hissiyatını 14 Şubat 1921 tarihli İleri gazetesinde yayımlanan ''Hilafete Yakın Bir Gün'' başlıklı yazısında kaleme aldı.
Yahya Kemal'in en çok sevilen 20 şiiri