Yahya Kemal'i derinden sarsan olay: Hırka-i Saadet'i ziyareti

Şairler ve yazarların çevresinde genellikle sohbet halkası oluşur. Bu yazarlardan biri de Yahya Kemal'di. Osmanlı'dan edindiği zengin kültürel birikimin yanında şiir, müzik, resim, mimarî hakkında bilgileri ile insanları kendine hayran bırakırdı.

📌 1921-1922 yıllarında yazdığı "Topkapı Sarayında", "Ezan ve Kur'an", "Ezansız Semtler", "Bir Rüyada Gördüğümüz Eyüb" yazıları, Türk milletinin dini olan bağlılığını tarih, örf, mimari, mûsiki ve benzeri bin yıllık bir kültür birikiminin perspektifinden gösterir.

📌 En çok önem verdiği "Süleymaniye'de Bayram Sabahı" başta olmak üzere, "Itrî", "Ziyaret", "Atik Vâlide'den İnen Sokakta", "Koca Mustâpaşa", "Ufuklar", "O Taraf", "Selimnâme" ve "Ezân-ı Muhammedî" şiirleri Yahya Kemal'in dinî duygularını derin ve samimi bir şekilde aksettirir.

Yahya Kemal'in şarkılara dönüşen şiirleri