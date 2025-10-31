Bugün
Her şeyden önce kendinize inanın

Her şeyden önce kendinize inanın

Yayınlanma Tarihi: 31.10.2025 15:21 Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 17:00

Türk dünyasının ünlü yazarı Cengiz Aytmatov, başta Kırgız halkı olmak üzere Türklerin sesi olmuştur. Eserleri 176 dile çevrilmiş Aytmatov; gazeteci, yazar, diplomat ve devlet adamıdır. Farklı türlerde eserler kaleme alan Aytmatov'un Fuji-Yama isimli kitabı, tiyatro türünden. Yazar bu kitabında; adalet, güven, sevgi, hak gibi duyguları sorgular. İşte, bu kıymetli yapıttan sizler için derlediğimiz alıntılar...

Dünyada tek istediğim artık savaş olmasın.

Cengiz Aytmatov

Düşünce, hareketin bizde içselleşmesidir

Öğrenme susuzluğu sönmez insanoğlunun.

Cengiz Aytmatov

Ama biz de insanız. Durmadan gerçeği aramak bizim en zayıf yanımızdır.

Cengiz Aytmatov

Susmanın benim için daha iyi olacağını düşündüm ve sustum.

Cengiz Aytmatov

En tehlikeli şey yarım bilgidir.

Cengiz Aytmatov

