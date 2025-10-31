Her şeyden önce kendinize inanın
Yayınlanma Tarihi: 31.10.2025 15:21 Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 17:00
Türk dünyasının ünlü yazarı Cengiz Aytmatov, başta Kırgız halkı olmak üzere Türklerin sesi olmuştur. Eserleri 176 dile çevrilmiş Aytmatov; gazeteci, yazar, diplomat ve devlet adamıdır. Farklı türlerde eserler kaleme alan Aytmatov'un Fuji-Yama isimli kitabı, tiyatro türünden. Yazar bu kitabında; adalet, güven, sevgi, hak gibi duyguları sorgular. İşte, bu kıymetli yapıttan sizler için derlediğimiz alıntılar...
Dünyada tek istediğim artık savaş olmasın.
Cengiz Aytmatov
En tehlikeli şey yarım bilgidir.
Cengiz Aytmatov