Düşünce, hareketin bizde içselleşmesidir

Yayınlanma Tarihi: 08.10.2025 09:50

Ömrünü; İslam medeniyeti ve Anadolu sentezine adayan Nurettin Topçu; bunun için bizlere birbirinden kıymetli eserlerini miras bırakmış. Aynı zamanda "Hareket" dergisinin kurucusu olan Topçu; sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmendir. Türk düşünce tarihinin önemli şahsiyetlerinden olan mütefekkir, "Hareket Felsefesi"ni okurlarıyla buluşturmuştur. İşte, yazarın "Var Olmak" eserinden unutulmaz cümleler...

Biliyoruz ki, düşünce, hareketin bizde içselleşmesidir. Hakikate kendi iç dünyamızda temas etmektir.

NURETTİN TOPÇU

Hareket ediyorum, düşünüyorum, Birliği seviyorum, o halde varım.

NURETTİN TOPÇU

İnsanlar arasındaki başkalıklar, aynada görülen hayal gibi aldatıcıdır; insan birdir.

NURETTİN TOPÇU

Var olmak gerçek manasıyla var olmak, hareketleriyle düşüncesini sonsuzluğa istinat ettirmek demektir ve böylelikle kendi varlığını sonsuzlukta aramak demektir.

NURETTİN TOPÇU

Sevgisi olmayan hakikate ulaşamıyor, gerçeği bilmiyor ve tam sevgi, gayesine ulaşmış sevgi, sonsuzluğun sevgisidir.

NURETTİN TOPÇU

