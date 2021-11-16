Sezai Karakoç Sözleri Ve Şiirleri
Edebi ve düşünce hayatını diriliş nesli olarak tanımladığı gençliğin yetişmesine adayan Sezai Karakoç, ömrünü, insanımızın şuur kazanması ve özbenliğine dönmesi için adadı. Fikir ve şiirleriyle çağımıza damga vuran, yaşamı boyunca ümmetin meselelerine odaklanan Türk edebiyatının dönüm noktalarından şair, yazar, fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Mekanı cennet, makam-ı ali olsun. İslam ümmetinin başı sağ olsun.
Giriş Tarihi: 16.11.2021
18:36
Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
19:44
Sezai Karakoç: Oruç Ülkesi
"Oruç, metafizik âleme açılan pencerelerin ortamıdır mümin için. Fizik karartıların gönül ışığıyla silinişi. Öteleri görüş ve ötelere eriş, maddi perdelerin inceltile inceltile öteyi gösterir hale getirilişi."
Sezai Karakoç: Oruç Ülkesi
◾ Edebi ve düşünce hayatını diriliş nesli olarak tanımladığı gençliğin yetişmesine adayan şair, yazar, fikir adamı Sezai Karakoç
, 88 yaşında vefat etti. Mekanı cennet, makam-ı ali olsun. İslam ümmetinin başı sağ olsun. Usta edebiyatçının cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.
◾
Sezai Karakoç, I. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşen tüccar Yasin Bey ile Emine Hanım'ın oğlu olarak Diyarbakır Ergani'de 22 Ocak 1933'te dünyaya geldi.
VIDEO
Sezai Karakoç Ruhun Dirilişi sf.25
"Her Müslüman ülkü adamı, Yusuf Sûresinin ruhuna ermeğe çalışmalıdır. Sûre-i Yusuf, inanmış insanın, ülkü adamının, safha safha, durak durak hayatına ışık tutan en geniş çerçeve, en genel çizgili ebedî bir modeldir." (Sf. 25)
◾ İkinci Yeni şiirinin uç beyi, yeni mistik şiirin kıyas kabul etmez şairi Sezai Karakoç'un önemli tespitlerinin yer aldığı ve insanlığa ışık tutacak değerdeki yazılarının bulunduğu "Ruhun Dirilişi" isimli kitabında Batı'nın ikiyüzlülüğüne dair tespitler yer alıyor.,
Sezai Karakoç'un Batı dünyasına yönelik tespiti
Sezai Karakoç Ruhun Dirilişi sf.45
İnsan, Allah'a inancını yenilemeli, tazelemelidir. Bir alışkanlık gibi değil. Bir töre gibi bile değil. Bir mirastır bu ama, bir miras gibi de değil. Sanki, ilk ve son insan kendisiymiş gibi, Allah'a inancını tazelemelidir insan. (Sf. 45)
◾ Çocukluğu Ergani, Maden ve Piran'da (Dicle) geçen usta edebiyatçı, 1944'te Ergani'de ilkokulu bitirdi.
◾ Aynı yıl parasız yatılı kaydolduğu Maraş Ortaokulunu 1947'de bitiren şair, 1950'de Gaziantep Lisesinden mezun oldu.
◾ İlkokulda Battal Gazi kitaplarını, Ahmediye ve Muhammediyeleri okuyarak, dinleyerek büyüyen Karakoç, ortaokulda ise Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp'in eserlerini okudu.
Bir hikaye iki şair: Fuzuli ve Sezai Karakoç'un Leyla ile Mecnun'u
Sezai Karakoç Ruhun Dirilişi sf.47
Ermişler, Allah'tan başka varlık görmemişler, kendi varlıklarını da O'nun varlığıyla var bilmişlerdir. Her Müslüman, Allah inancından kopmadıkça asgari anlamda da olsa bir ermiştir. (Sf. 47)
◾
Karakoç, okumaya olan ilgisi ve sevgisiyle lise yıllarındayken okuduğu eserler arasına Batı klasiklerini de ekledi.
Sezai Karakoç'un Diriliş Muştusu kitabından 20 alıntı
Sezai Karakoç Ruhun Dirilişi sf.49
İnsan, bilerek bilmeyerek hep tapınma içindedir, tapınmadadır. Her kımıldanışı, ileri ve geri gidişi, günün aydınlığında veya gecenin karanlığında, tek veya toplu, gizli veya açık, her kıvranışı tapınmaya doğru veya tapınma eksikliğindendir. (Sf. 49)
◾ Üniversiteye başladığında Doğu ve Batı klasiklerini bitiren usta kalem, daha sonra kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin (SBF) sınav sonuçlarını beklerken, Necip Fazıl Kısakürek ile tanışmak üzere yanına gitti.
◾ Ortaokul ve lise yıllarında Büyük Doğu'nun tutkulu bir okuyucusu olan Karakoç, Kısakürek ile tanıştıktan sonra ise bir daha hiç ayrılmadı.
İsmet Özel, Sezai Karakoç ve Rasim Özdenören'den unutulmaz alıntılarla İslam