Sezai Karakoç’tan 100 Alıntı

Yaklaşık bir ay evvel aramızdan ayrılan şair ve mütefekkir Sezai Karakoç, kendine has üslubu ve birbirinden güzel şiirleri ile yüz binlerin kalbinde taht kurmuş bir şairdi. Edebi türlerin hemen hepsinde eser veren Karakoç, sanatı Allah'a ulaşmanın ve güzel olanı dile getirmenin alanı olarak gördü. Diriliş fikri ile hafızalara kazınan Sezai Karakoç'un birbirinden güzel şiirlerinden mısralar toplayarak sizler için bir şiir seçkisi hazırladık. Sezai Karakoç şiirleri, sözleri, mısraları, eserleri, sanatı, sanat anlayışı, edebi yönü, kişiliği…