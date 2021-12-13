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Sezai Karakoç’tan 100 Alıntı

Yaklaşık bir ay evvel aramızdan ayrılan şair ve mütefekkir Sezai Karakoç, kendine has üslubu ve birbirinden güzel şiirleri ile yüz binlerin kalbinde taht kurmuş bir şairdi. Edebi türlerin hemen hepsinde eser veren Karakoç, sanatı Allah'a ulaşmanın ve güzel olanı dile getirmenin alanı olarak gördü. Diriliş fikri ile hafızalara kazınan Sezai Karakoç'un birbirinden güzel şiirlerinden mısralar toplayarak sizler için bir şiir seçkisi hazırladık. Sezai Karakoç şiirleri, sözleri, mısraları, eserleri, sanatı, sanat anlayışı, edebi yönü, kişiliği…

Giriş Tarihi: 13.12.2021 22:24 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 23:21
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Sezai Karakoç’tan 100 Alıntı

Monna Rosa, siyah güller, ak güller;
Gülce'nin gülleri ve beyaz yatak.
Kanadı kırık kuş merhamet ister;
Ah, senin yüzünden kana batacak,
Monna Rosa, siyah güller, ak güller!

Sezai Karakoç

📌 Şiir adı: Aşk ve Çileler

Diriliş şairi Sezai Karakoç

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Sezai Karakoç’tan 100 Alıntı

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili

Sezai Karakoç

📌 Şiir adı: Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine

Sezai Karakoç Necip Fazıl'la nasıl tanıştı?

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Sezai Karakoç’tan 100 Alıntı

Ya ben bulutları anlamıyorum,
Ya bulutlar benden bir şeyler bekler.

Sezai Karakoç

📌 Şiir adı: Yağmur Duası

Sezai Karakoç'un Necip Fazıl'ı anlattığı hatıralar

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Sezai Karakoç’tan 100 Alıntı

Bu kuklaların kukla olmadığı besbelli
Ne söyledilerse tıpıtıpına gerçek besbelli

Sezai Karakoç

📌 Şiir adı: Lili

Münzevî mütefekkir-şair

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Sezai Karakoç’tan 100 Alıntı

Sen geldin benim deli köşemde durdun
Bulutlar geldi üstünde durdu
Merhametin ta kendisiydi gözlerin

Sezai Karakoç

📌 Şiir adı: Köşe

Sezai Karakoç'un son yolculuğu

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