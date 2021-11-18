Sezai Karakoç'un son yolculuğu

Üstad Sezai Karakoç, 16 Kasım 2021'de dünya sürgününü sona erdirip "En Sevgili"ye kavuştu. Cenazesi 17 Kasım 2021’de Şehzade Camii haziresine defnedildi. Fikriyat ekibi olarak bizler de Üstad’a olan son vazifemizi yerine getirdik.

◾ Fikirleriyle yol gösteren, büyük İslam medeniyeti fikrini, İslam ümmetinin birlik ve bütünlük hedefini Diriliş Hareketi ile yeni nesillere miras bırakan Üstad Sezai Karakoç, 16 Kasım 2021'de dünya sürgününü sona erdirip "En Sevgili"ye kavuştu. Cenazesi 17 Kasım 2021 Çarşamba günü Ahmet Vefik Paşa'da bulunan evinden alınarak, Şehzadebaşı mevkiinde yer alan Şehzade Camii haziresine defnedildi. Fikriyat olarak, Üstad'ın son vedasında en önde yer aldık. Üstad'ı uğurlamak isteyip de gelemeyenler için yaptığımız canlı yayınlarla ve sevenleriyle birlikte duygu dolu anlar yaşadık. Binlerce kişi Şehzade Camii'nde Üstad için saf tuttu, Kur'an-ı Kerim okudu. Fikriyat ekibi olarak bizler de Üstad'a olan son vazifemizi yerine getirdik. Üstad'ın defnediliş anını sadece Fikriyat, canlı olarak yayınladı.

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◾ Fikirleriyle nesillere yol gösteren "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç 16 Kasım 2021'de, 88 yaşındayken "En Sevgili"sine kavuştu. Sevenleri Üstad'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Gözyaşları ve tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Sezai Karakoç'un evinden çıkarılışından, cenaze törenine kadar her ayrıntıyı Fikriyat ekibi olarak kaçırmadan sizlerle paylaştık. Yapmış olduğumuz canlı yayınlarla, Üstad'ın sevenlerine en ince ayrıntıyı dahi ulaştırdık. Defin sırasında görüntü verilmeyen zamanlarda zorlukları aşarak, Üstad'ın defnediliş anına sizlerin de şahit olmasına vesile olduk.

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Canlı yayınlarımıza buradan tekrar ulaşabilirsiniz

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◾ Yapmış olduğumuz canlı yayınlar ile sizler cüz okuyarak Üstad'ı uzaktan da olsa uğurladınız. Duygu dolu anların hiç bitmediği, gözyaşlarının hiç dinmediği bu son vedada, Üstad'ımız layıkıyla bu dünyadan ayrıldı. Sizlerle; yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi, "o an"ları paylaşmanın sevincini tekrar yaşıyoruz.

◾ Üstad bildiğiniz üzere "Şehzadebaşında Gün Doğmadan" şiirinden ilhamla, Şehzade Camii haziresine defnedildi.

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Şehzadebaşında Gün Doğmadan Şiiri

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◾ Fikriyat başta olmak üzere, binlerce kişi Şehzade Camii'nde Üstad için saf tuttu.

◾ Sevenleri Üstad'ın cenazesinin yanında Kur'an-ı Kerim okudu. Onun vefatıyla fikir dünyamızda yeri doldurulamayacak bir boşluk oluştu.

◾ Son vedada Üstad'ın cenazesi büyük bir kalabalıkla uğurlanırken, duygu dolu anlar yaşandı. Fikriyat ekibi olarak bizler de Üstad'a olan vazifemizi en önde olarak yerine getirdik.

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