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Klasikler: İmam Birgivi'nin meşhur eseri: Tarikatü’l Muhammediyye

Yayınlanma Tarihi: 16.06.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 15:37

Prof. Dr. İsmail Güleç’in anlatımıyla, edebiyat ve düşünce dünyamızı inşa eden eserlerin merkeze alındığı programımız Klasikler devam ediyor: “Birgivi Mehmet Efendi yaşadığı ve gördüğü bidatlerin yaygınlaşmasından rahatsız olduğu için Tarikatü’l Muhammediyye isimli eserini kaleme alıyor.”

İslami ilkeler noktasında hassas bir karaktere sahip olan Birgivi Mehmet Efendi yaşamış olduğu ve görmüş olduğu bidatlere karşı yaşadığı dönemde adeta bir savaş açmış ve tepkisini göstermişti.

Birgivi Mehmet Efendi bidatlerin yaygınlaşmasından rahatsız oluyor ve rahatsız olduğu için eserini kaleme almıştı. Birgivi Mehmet Efendi'yi rahatsız eden şeyler nedir? Bunlar; mezarlık ziyaretlerinde adap ve erkanın abartılması, para karşılığında Kur'an okutulması gibi meselelerdi.

Editör: Bekir Saih Yaman

Video Editör: Ayşenur Akyol

Kamera ve Kurgu: Serkan Hervenik

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