Dünyanın Gayriresmî Tarihi: Binbir Gece Masalları

Ekrem Demirli, Binbir Gece Masalları'nı anlattı: "Binbir Gece Masalları dünya edebiyatının bildiği, dünya edebiyatının kurucu metinlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Fakat ülkemizde maalesef çok fazla bilinen bir konu değil. Özellikle belki de bu masallar tabiri kitabın anlaşılmasını biraz güçleştiriyor. Binbir Gece Masalları aslında İslam'ın yükseliş döneminde, Abbasi uygarlığının ortaya çıktığı dönemde derlenmiş hikayelerden, metinlerden, masallardan ve eskilerin "esâtîrü'l-evvelîn" dediği "eskilerin hikayeleri" diye isimlendirdikleri metinlerden oluşan bir derleme kitaptır."

▪️ Bilge kadın Şehrazat'ın evlendiği kadınları öldürmekle uğradığı ihanetin travmasını aşabileceğini zanneden hükümdarı farklı insan hikâyeleriyle 'terbiye ettiği' hikâyelerden oluşan Binbir Gece Masalları, kadim bilgeliğin en önemli metinlerinden birisidir. Bir kadının hükümdara öfkeyi aşmanın yolunu bilgelikte göstermesi, intikam tutkusuyla daralmış aklını insanlık tecrübesiyle büyütmesi edebiyat tarihinin müstesna örneklerini ortaya çıkartmıştır.

▪️ Eserde anlatılanlar, modern tabirle "masal" olarak görünse bile, gerçekte önemli bir kısmı aşanmış veya yaşanması mümkün saray hikâyeleri, sıradan insanın günlük yaşamının farklı yönlerini sergileyen hikâyelerdir. Bu yönüyle kitap çok önemli bir olguyu fark etmemizi amaçlıyor: Mümkün dünya içinde her şey ihtimal dâhilindedir, hiçbir şey imkân sınırlarını aşarak zorunlu veya imkânsız olmaz.

▪️ Mümkün fakat ölümlü dünyada her şey ihtimal dâhilindeyse, insan iyi veya kötü her şeyle karşılaşabilir, ne sürekli iyilikler ne sürekli kötülükler vardır. Umudu ve korkuyu birlikte hissetmeyi sağlayan şey tam olarak budur. Hikâyelerde cinler, periler, sıra dışı hadiseler yer aldığı gibi yoksul bir mahalledeki günlük yaşam, sıradan insanların hâlleri, beklentileri, korkuları, umutları maharetle anlatılır.

▪️ Hükümdar bir anda tacını yitirir, başka biri bir anda zenginliğe kavuşur, ihanetler yaşanır, kavuşmalar, ayrılıklar, kısaca hayatta ne oluyorsa hikâyelerde bunlar yer alır. Eserin modern dünya edebiyatının oluşumunda ciddi etkisi olduğu malumdur. Bununla birlikte ülkemizde eserin orijinal dilinden çevrilmemiş olması büyük bir eksiklikti.

▪️ Bu çeviri ile kitap ilk kez eksiksiz bir şekilde Arapça orijinalinden dilimize çevrilmiş oldu. Bu sayede önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu kitabı bir dünyanın 'gayriresmî tarihi' olarak okumak mümkün iken, en nefis aşk hikâyelerini bulabileceğimiz yer yine Binbir Gece Masalları olacaktır.