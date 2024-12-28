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Mehmet Akif Ersoy'un Milli Bilinç ve Dava Kitabı: Safahat I Kitap Dedektifi

Yayınlanma Tarihi: Aralık 28, 2024 11:36 Güncelleme Tarihi: Aralık 28, 2024 11:36

Her bölümünde çok önemli isimlerin kitap ve kitaplarını incelediğimiz Kitap Dedektifi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Üçüncü bölümde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölümsüz eseri, bir idealin yansıması olan Safahat'ı tüm yönleriyle incelemeye çalıştık.

1. Kitap: Safahat

Mehmet Akif'in ilk şiir kitabı olarak 1911'de yayınlanan Safahat, 44 şiirden meydana geliyordu.

2. Kitap: Süleymâniye Kürsüsünde

1002 mısralık tek bir şiirden oluşur. Bu eserin teması kitabın tamamında yer yer hissedilen İslam birliğiydi.

3. Kitap: Hakk'ın Sesleri

Balkan hezimetinin, milletimizin ruhunda bıraktığı acıyı ifade eden 10 şiirden oluşur. Sekiz ayet ve bir hadisin açıklaması ile toplumsal sorunlara çare göstermeye çalışır.

4. Kitap: Fatih Kürsüsünde

1692 mısralık tek bir şiirden oluşur. Milletimizin acıları ve İslami hassasiyetler üzerine yoğunlaşır.

5. Kitap: Hatıralar

10 şiirden oluşan Hatıralar, Balkan ve I. Dünya savaşlarının acılı anıları ile, şairin savaş sırasında yaptığı seyahatlerdeki gözlemlerini içerir.

6. Kitap: Âsım

2292 mısradan oluşan tek bir şiir olan Âsım, Mehmet Akif'in gençlik idealini oluşturdu. Ayrıca kitabın sonunda "Çanakkale Şehitleri" şiiri mevcuttur.

7. Kitap: Gölgeler

41 şiirden meydana gelen Gölgeler, Kahire'de basılmıştı. Gölgeler, Safahat'ın Anadolu dışında yazılan ve basılan tek parçasıdır.

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