Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Fikriyat TV Edebiyat Tarihten Günümüze Kadın: İpek ve Çelik

Tarihten Günümüze Kadın: İpek ve Çelik

Yayınlanma Tarihi: 19.10.2026 14:02

Kadın, tarih boyunca kimi zaman zarafetin ve merhametin, kimi zaman dirayetin ve mücadelenin simgesi oldu. Peki, bu iki farklı yön, kadının tarihsel yolculuğunda nasıl bir araya geldi? Gelenek, inanç ve toplumsal kabuller, kadının konumunu nasıl şekillendirdi?

Meltem Baş ile kaleme aldığı "Tarihten Günümüze Kadın: İpek ve Çelik" adlı kitabı üzerine gerçekleştirdiğimiz röportajda, kadının tarih içindeki yerini, Türklerin İslam'ı kabul etmesiyle yaşanan kültürel dönüşümü ve İslam'ın kadına bakışını ele aldık.

İpek ve çelik kavramlarının kadının hikâyesindeki karşılığından takvanın toplumsal rollerin değerlendirilmesindeki ölçüsüne, Hz. Âişe'nin ilmî birikiminin İslam düşüncesindeki yerinden toplumda dinî hüküm olarak algılanan geleneksel kabullere kadar pek çok önemli başlığa değindik.

İslam'ın kadına sunduğu değer anlayışını hangi ölçütler belirliyor?

Dinî hükümlerle geleneksel kabuller arasındaki sınır nerede başlıyor?

Kadının toplumsal konumunu değerlendirirken hangi temel ilkelere başvurmalıyız?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Dünyanın Gayriresmî Tarihi: Binbir Gece Masalları

Dünyanın Gayriresmî Tarihi: Binbir Gece Masalları

Şurutu’s Salat

Şurutu's Salat

Klasikler: İmam Birgivi’nin meşhur eseri: Tarikatü’l Muhammediyye

Klasikler: İmam Birgivi'nin meşhur eseri: Tarikatü’l Muhammediyye

Üstlendiği Misyonun Farkında Bir Entelektüel: Yunus Emre - Orhan Kemal Tavukçuoğlu

Üstlendiği Misyonun Farkında Bir Entelektüel: Yunus Emre - Orhan Kemal Tavukçuoğlu

Kaybolan Bir Aşkın Sessiz Çığlığı: Monna Rosa

Kaybolan Bir Aşkın Sessiz Çığlığı: Monna Rosa

Bir şiir, bir isim ve yıllardır süregelen bir sır: Mihriban

Bir şiir, bir isim ve yıllardır süregelen bir sır: Mihriban

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Direniş Kültürü: Filistin’in Sesi Belgeseli İstanbul’da Gösterime Girdi

Direniş Kültürü: Filistin'in Sesi Belgeseli İstanbul'da Gösterime Girdi

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Kur’an’da Beni İsrail’in DNA’sı ya da Sünnetullahı

Kur'an'da Beni İsrail'in DNA'sı ya da Sünnetullahı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Avrupa’nın asalak adamı

Avrupa’nın asalak adamı