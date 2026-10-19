Kadın, tarih boyunca kimi zaman zarafetin ve merhametin, kimi zaman dirayetin ve mücadelenin simgesi oldu. Peki, bu iki farklı yön, kadının tarihsel yolculuğunda nasıl bir araya geldi? Gelenek, inanç ve toplumsal kabuller, kadının konumunu nasıl şekillendirdi?

Meltem Baş ile kaleme aldığı "Tarihten Günümüze Kadın: İpek ve Çelik" adlı kitabı üzerine gerçekleştirdiğimiz röportajda, kadının tarih içindeki yerini, Türklerin İslam'ı kabul etmesiyle yaşanan kültürel dönüşümü ve İslam'ın kadına bakışını ele aldık.



İpek ve çelik kavramlarının kadının hikâyesindeki karşılığından takvanın toplumsal rollerin değerlendirilmesindeki ölçüsüne, Hz. Âişe'nin ilmî birikiminin İslam düşüncesindeki yerinden toplumda dinî hüküm olarak algılanan geleneksel kabullere kadar pek çok önemli başlığa değindik.



İslam'ın kadına sunduğu değer anlayışını hangi ölçütler belirliyor?



Dinî hükümlerle geleneksel kabuller arasındaki sınır nerede başlıyor?



Kadının toplumsal konumunu değerlendirirken hangi temel ilkelere başvurmalıyız?