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Şehzadebaşında Gün Doğmadan Şiiri

88 yaşında hayatını kaybeden büyük şairimiz ve mütefekkirimiz Üstad Sezai Karakoç'un cenaze programı belli oldu. Üstad'ın cenazesi bugün öğle ezanını müteakip Fındıkzade Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki evinden alınarak Şehzadebaşı mevkinde yer alan Şehzade Camii'ne götürülecek. Şehzade Cami'nde ikindiyi müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehzade Camii haziresine defnedilecek. Peki Üstad'ın Şehzade Camii'ne defnedilmesindeki sebep neydi?

Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 10:18
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Şehzadebaşında Gün Doğmadan Şiiri

Yerleşecek yer aramak
Camiinin avlusunda
Soğuk bir taşa oturmak
Gün doğmadan şehzadebaşında

◾ Edebi ve düşünce hayatını diriliş nesli olarak tanımladığı gençliğin yetişmesine adayan şair, yazar, fikir adamı Sezai Karakoç, 16 Kasım 2021 Salı günü İstanbul'da 88 yaşında vefat etti. Usta edebiyatçının cenazesi bugün, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı mevkine yer alan Şehzade Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.

Sezai Karakoç, I. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşen tüccar Yasin Bey ile Emine Hanım'ın oğlu olarak Diyarbakır Ergani'de 22 Ocak 1933'te dünyaya geldi.

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Şehzadebaşında Gün Doğmadan Şiiri

Başı avuçlara almak
Kuşlarınkanatlarını toplamak
Gecenın çatıkatından
Gün doğmadan şehzadebaşında

◾ İkinci Yeni şiirinin uç beyi, yeni mistik şiirin kıyas kabul etmez şairi Sezai Karakoç'un önemli tespitlerinin yer aldığı ve insanlığa ışık tutacak değerdeki yazılarının bulunduğu "Ruhun Dirilişi" isimli kitabında Batı'nın ikiyüzlülüğüne dair tespitler yer alıyor.

◾ Çocukluğu Ergani, Maden ve Piran'da (Dicle) geçen usta edebiyatçı, 1944'te Ergani'de ilkokulu bitirdi.

◾ Aynı yıl parasız yatılı kaydolduğu Maraş Ortaokulunu 1947'de bitiren şair, 1950'de Gaziantep Lisesinden mezun oldu.

◾ İlkokulda Battal Gazi kitaplarını, Ahmediye ve Muhammediyyeleri okuyarak, dinleyerek büyüyen Karakoç, ortaokulda ise Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp'in eserlerini okudu.

Karakoç, okumaya olan ilgisi ve sevgisiyle lise yıllarındayken okuduğu eserler arasına Batı klasiklerini de ekledi.

Sezai Karakoç'un Diriliş Muştusu kitabından 20 alıntı

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Şehzadebaşında Gün Doğmadan Şiiri

Yoldan geçen birkaç çocuk
Kubbeyi tutan aydınlık
Mezarlarda yeni sesler
Gün doğmadan şehzadebaşında

◾ Üniversiteye başladığında Doğu ve Batı klasiklerini bitiren usta kalem, daha sonra kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin (SBF) sınav sonuçlarını beklerken, Necip Fazıl Kısakürek ile tanışmak üzere yanına gitti.

◾ Ortaokul ve lise yıllarında Büyük Doğu'nun tutkulu bir okuyucusu olan Karakoç, Kısakürek ile tanıştıktan sonra ise bir daha yanından hiç ayrılmadı.

İsmet Özel, Sezai Karakoç ve Rasim Özdenören'den unutulmaz alıntılarla İslam

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Şehzadebaşında Gün Doğmadan Şiiri

Lale gibi çeşmeleri
Menekşeden sebilleri
Türbeleri bir şellale
Gün doğmadan şehzadebaşında

◾ Karakoç, 1950'li yıllarda Büyük Doğu'nun sanat ve edebiyat sayfalarını yönetti, 1955'te Maliye bölümünden mezun oldu.

Sezai Karakoç'un en çok sevilen 20 şiiri

◾ Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümünde 1955'te çalışmaya başlayan Karakoç, girdiği sınavı kazanarak 11 Ocak 1956'da maliye müfettiş yardımcısı oldu.

◾ Sezai Karakoç, 1959'da gelirler kontrolörü olarak İstanbul'a atandı, görevi gereği yurdun birçok yerini görme imkanı buldu.

Sezai Karakoç'un Çağ ve İlham kitabından alıntılar

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Şehzadebaşında Gün Doğmadan Şiiri

Külahıyla yunus Emre
Sarığıyla Akşemseddin
Kavuğuyla Mimarsinan
Gün doğmadan şehzadebaşında

◾ Şair Sezai Karakoç, 1960-1961'de Ankara ve Ağrı'da askerlik görevini tamamladı.

Sezai Karakoç'un Ruhun Dirilişi kitabından alıntılar

◾ İlk eserleri 1950'li yıllarda Büyük Doğu'da yayımlanan Karakoç, 16 Aralık 1963'ten itibaren değişik aralıklarla Yeni İstanbul gazetesinde, "Karakoç" imzasıyla günlük yazılar kaleme aldı.

İslami geleneğin en gür sesi; Sezai Karakoç

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