Şehzadebaşında Gün Doğmadan Şiiri
88 yaşında hayatını kaybeden büyük şairimiz ve mütefekkirimiz Üstad Sezai Karakoç'un cenaze programı belli oldu. Üstad'ın cenazesi bugün öğle ezanını müteakip Fındıkzade Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki evinden alınarak Şehzadebaşı mevkinde yer alan Şehzade Camii'ne götürülecek. Şehzade Cami'nde ikindiyi müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehzade Camii haziresine defnedilecek. Peki Üstad'ın Şehzade Camii'ne defnedilmesindeki sebep neydi?
Giriş Tarihi: 17.11.2021
10:10
Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
10:18
Yerleşecek yer aramak Camiinin avlusunda Soğuk bir taşa oturmak Gün doğmadan şehzadebaşında
◾ Edebi ve düşünce hayatını diriliş nesli olarak tanımladığı gençliğin yetişmesine adayan şair, yazar, fikir adamı Sezai Karakoç
, 16 Kasım 2021 Salı günü İstanbul'da 88 yaşında vefat etti. Usta edebiyatçının cenazesi bugün, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı mevkine yer alan Şehzade Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.
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Sezai Karakoç, I. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşen tüccar Yasin Bey ile Emine Hanım'ın oğlu olarak Diyarbakır Ergani'de 22 Ocak 1933'te dünyaya geldi.
Başı avuçlara almak Kuşlarınkanatlarını toplamak Gecenın çatıkatından Gün doğmadan şehzadebaşında
◾ İkinci Yeni şiirinin
uç beyi, yeni mistik şiirin kıyas kabul etmez şairi Sezai Karakoç'un önemli tespitlerinin yer aldığı ve insanlığa ışık tutacak değerdeki yazılarının bulunduğu "Ruhun Dirilişi" isimli kitabında Batı'nın ikiyüzlülüğüne dair tespitler yer alıyor.
◾ Çocukluğu
Ergani, Maden ve Piran'da (Dicle) geçen usta edebiyatçı, 1944'te Ergani'de ilkokulu bitirdi.
◾ Aynı yıl parasız yatılı kaydolduğu
Maraş Ortaokulunu 1947'de bitiren şair, 1950'de Gaziantep Lisesinden mezun oldu.
◾ İlkokulda
Battal Gazi kitaplarını, Ahmediye ve Muhammediyyeleri okuyarak, dinleyerek büyüyen Karakoç, ortaokulda ise Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp'in eserlerini okudu.
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Karakoç, okumaya olan ilgisi ve sevgisiyle lise yıllarındayken okuduğu eserler arasına Batı klasiklerini de ekledi.
Sezai Karakoç'un Diriliş Muştusu kitabından 20 alıntı
Yoldan geçen birkaç çocuk Kubbeyi tutan aydınlık Mezarlarda yeni sesler Gün doğmadan şehzadebaşında
◾ Üniversiteye başladığında
Doğu ve Batı klasiklerini bitiren usta kalem, daha sonra kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin (SBF) sınav sonuçlarını beklerken, Necip Fazıl Kısakürek ile tanışmak üzere yanına gitti.
◾ Ortaokul ve lise yıllarında Büyük Doğu'nun
tutkulu bir okuyucusu olan Karakoç, Kısakürek ile tanıştıktan sonra ise bir daha yanından hiç ayrılmadı.
İsmet Özel, Sezai Karakoç ve Rasim Özdenören'den unutulmaz alıntılarla İslam
Lale gibi çeşmeleri Menekşeden sebilleri Türbeleri bir şellale Gün doğmadan şehzadebaşında
◾ Karakoç, 1950'li yıllarda Büyük Doğu'nun
sanat ve edebiyat sayfalarını yönetti, 1955'te Maliye bölümünden mezun oldu.
Sezai Karakoç'un en çok sevilen 20 şiiri
◾ Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümünde 1955'te çalışmaya başlayan Karakoç, girdiği sınavı kazanarak 11 Ocak 1956'da
maliye müfettiş yardımcısı oldu.
◾ Sezai Karakoç, 1959'da gelirler kontrolörü olarak İstanbul'a atandı, görevi gereği yurdun birçok yerini görme imkanı buldu.
Sezai Karakoç'un Çağ ve İlham kitabından alıntılar