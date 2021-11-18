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Diriliş şairi Sezai Karakoç'un son yolculuğu

Fikirleriyle yol gösteren, büyük İslam medeniyeti fikrini, İslam ümmetinin birlik ve bütünlük hedefini Diriliş Hareketi ile yeni nesillere miras bırakan Üstad Sezai Karakoç, 16 Kasım 2021'de dünya sürgününü sona erdirip "En Sevgili"ye kavuştu. Cenazesi 17 Kasım 2021 Çarşamba günü Ahmet Vefik Paşa'da bulunan evinden alınarak, Şehzadebaşı mevkiinde yer alan Şehzade Camii haziresine defnedildi. Fikriyat olarak, Üstad'ın son vedasında en önde yer aldık. Üstad'ı uğurlamak isteyip de gelemeyenler için yaptığımız canlı yayınlarla ve sevenleriyle birlikte duygu dolu anlar yaşadık. Binlerce kişi Şehzade Camii'nde Üstad için saf tuttu, Kur'an-ı Kerim okudu. Fikriyat ekibi olarak bizler de Üstad'a olan son vazifemizi yerine getirdik. Üstad'ın defnediliş anını sadece Fikriyat, canlı olarak yayınladı. İşte "o anları" ölümsüzleştirdiğimiz yayınlarımız...

Giriş Tarihi: 18.11.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 23:24
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Fikriyat Sezai Karakoç'un son vedasında oradaydı
Fikriyat Sezai Karakoç’un son vedasında oradaydı

◾ Fikirleriyle nesillere yol gösteren "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç 16 Kasım 2021'de, 88 yaşındayken "En Sevgili"sine kavuştu. Sevenleri Üstad'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Gözyaşları ve tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Sezai Karakoç'un evinden çıkarılışından, cenaze törenine kadar her ayrıntıyı Fikriyat ekibi olarak kaçırmadan sizlerle paylaştık. Yapmış olduğumuz canlı yayınlarla, Üstad'ın sevenlerine en ince ayrıntıyı dahi ulaştırdık. Defin sırasında görüntü verilmeyen zamanlarda zorlukları aşarak, Üstad'ın defnediliş anına sizlerin de şahit olmasına vesile olduk.

Canlı yayınlarımıza buradan tekrar ulaşabilirsiniz

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Şaban Abak Üstad'a ağlıyor...
Şaban Abak Üstad’a ağlıyor...

◾ Yapmış olduğumuz canlı yayınlar ile sizler cüz okuyarak Üstad'ı uzaktan da olsa uğurladınız. Duygu dolu anların hiç bitmediği, gözyaşlarının hiç dinmediği bu son vedada, Üstad'ımız layıkıyla bu dünyadan ayrıldı. Sizlerle; yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi, "o an"ları paylaşmanın sevincini tekrar yaşıyoruz.

◾ Üstad bildiğiniz üzere "Şehzadebaşında Gün Doğmadan" şiirinden ilhamla, Şehzade Camii haziresine defnedildi.

Şehzadebaşında Gün Doğmadan Şiiri

Fikriyat başta olmak üzere, binlerce kişi Şehzade Camii'nde Üstad için saf tuttu.

◾ Sevenleri Üstad'ın cenazesinin yanında Kur'an-ı Kerim okudu. Onun vefatıyla fikir dünyamızda yeri doldurulamayacak bir boşluk oluştu.

◾ Son vedada Üstad'ın cenazesi büyük bir kalabalıkla uğurlanırken, duygu dolu anlar yaşandı. Fikriyat ekibi olarak bizler de Üstad'a olan vazifemizi en önde olarak yerine getirdik.

Sezai Karakoç'un hatıraları

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Fikriyat Üstad'a nasıl veda etti?
Fikriyat Üstad’a nasıl veda etti?

Üstad'ın cenazesi için erken saatlerde yola çıktığımızda aklımızda; neler yaşanacağı, cenaze programının nasıl olacağı vardı. Önce Ahmet Vefik Paşa'daki evine gidecek, öğle namazına müteakip Üstad'ı evinden çıkararak Şehzade Camii'ne doğru uğurlayacaktık. Kısa bir yolculuktan sonra yıllarca Sezai Bey'in boydan boya yürüdüğü Haseki caddesine ulaştık.

◾ İlk durağımız Yüce Diriliş Parti'sinin İstanbul İl Başkanlığı idi. Binanın önünde durarak son duruma dair malumat topladık. Daha sonra Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerinde bulunan Sezai Karakoç'un şahsi konutuna doğru harekete geçtik.

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Üstad'ın defnediliş anını sadece Fikriyat, canlı olarak yayınladı
Üstad’ın defnediliş anını sadece Fikriyat, canlı olarak yayınladı

◾ Yol boyunca Üstad'dan mısralar okuduk, gönlümüzde ise buruk bir acı vardı. Caddenin başında polis arabası ve ambulans bulunuyordu. Evinin bulunduğu apartmanın önünde ise ufak bir kalabalık, Karakoç'u son yolculuğunda yalnız bırakmamak adına toplanmıştı. Komşuları pencerelerden Üstad için gözyaşı döküyordu.

◾ İnsanların yeni yeni evin önünde toplandığı dakikalarda canlı yayına geçtik; cenazeye katılım sağlayamayan sevenlerini anbean bilgilendirdik.

◾Hemen evinin önündeki bekleyişe iştirak ettik ve canlı yayınla size duyurduk. Üstad'ın defnediliş anını sadece Fikriyat, canlı olarak yayınladı.O anlarımızı aşağıdaki bağlantıdan tekrar izleyebilirsiniz.

Üstad'ın defnediliş anını sadece Fikriyat, canlı olarak yayınladı
İzlemek için tıklayın

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Diriliş şairi, uykusunda vefat etmişti
Diriliş şairi, uykusunda vefat etmişti

◾ Zordu böyle anlarda metin kalabilmek. Çekim için iki ayrı noktada bekledik. Bu sırada esnafı dolaşarak Üstad ve vefatı hakkında malumat topladık.

Diriliş şairi, uykusunda vefat etmişti. Ölüm onu uyanık olmadığı bir zamanda yakalamıştı. Kimi esnaf pandemi döneminden itibaren evinden pek çıkamadığını anlattı. Kimi ise camiden çıkarken ayakkabılarını giydirdiği için ona çokça teşekkür ettiğinden bahsetti.

Sezai Karakoç kitapları

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