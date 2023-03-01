Tarihin en yalancı insanı

▪ Tarih boyunca pek çok yalancı ortaya çıktı. Kimi yalanlarıyla insanları zehirledi kimi doğru yoldan saptırdı kimi ise kötü emellerine insanları dâhil etti.

▪ Yalancılar bilhassa dini hususlarda insanları etkilemeyi başardılar. Bu sayede etraflarına insanları toplayarak onlardan maddi ve manevi olarak beslendiler.