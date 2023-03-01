Tarihin en yalancı insanı
İnsanoğlu tarih boyunca içindeki iyi ve kötü arasında yahut havf ve reca arasında kalmıştır. Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de insanları hayırlı ameller işlemeye teşvik ederek kötülüklerden uzak kalmaya davet etmiştir. Lakin her ikaza ve uyarıya rağmen yalan, insan hayatında var olmuştur. Peki dünya tarihinin en yalancı insanı kimdi? Sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 01.03.2023
17:03
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
17:53
Büyük günah
▪ Doğruluğun
tam zıddı ve en büyük günahlardan olan yalan, insanın bir hususta gerçeğin aksini söylemesi, hakikati çarpıtması olarak bilinir.
▪ Arapça "
kezib" anlamına gelen kavram, kendisinden türeyen kelimeler ile birlikte Kur'an-ı Kerim'de iki yüz seksen yerde geçer. Hak Teala insanlığı yalan hususunda sıklıkla uyarmıştır.
"Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder."
Ahzâb Suresi 70. Ayet
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Ahzâb Suresi 70. Ayet Tefsiri
Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder.
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▪ Tarih boyunca pek çok
yalancı ortaya çıktı. Kimi yalanlarıyla insanları zehirledi kimi doğru yoldan saptırdı kimi ise kötü emellerine insanları dâhil etti.
▪ Yalancılar bilhassa
dini hususlarda insanları etkilemeyi başardılar. Bu sayede etraflarına insanları toplayarak onlardan maddi ve manevi olarak beslendiler.
Tarihin en büyük yalancısı
▪ Lakin tüm bu yalancılar arasında bir isim var ki söylediği
yalan ile hem akıl sınırlarını zorladı hem de binlerce insana ciddi ölçüde zarar verdi.
▪ Bir Hintli olan
Reten b. Nasr 12 ve 13. yüzyıllarda yaşamasına rağmen iddia ettiği "sahabi" olduğu yalanıyla çevresine binlerce insan topladı.
Fitne ile ilgili ayetler
Hindu bir yalancı
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Hindistan'ın Pencap eyaleti, Bhatinda şehrinde doğan Reten b. Nasr daha çok Reten el Hindî ve Bâbâ Reten isimleri ile tanındı. 1234 yılında ölen Reten tarih sayfalarında çok farklı bir hususiyeti ile yer aldı.
▪ Aynı zamanda çevresinde oluşan külte binaen uzun ömürlü olduğunu belirtmek için "
muammer", hacı olduğunu vurgulamak için de " haccî" olarak anıldı.
Tarihin en büyük yalancılarından
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Reten b. Nasr'ı tarihin en yalancı insanlarından biri yapan yalanı ise onun bir sahabi olduğunu söylemesi ve bu minvalde hadisler uydurması idi.
▪ Putperest olduğunu ve Hindistan'da
"şakku'l kamer" hadisesine şahit olarak, Mekke'ye gidip Müslüman olduğunu söylemesi Hindistan Müslümanları kadar zamanın uleması arasında da büyük bir ihtilafa sebep oldu.
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