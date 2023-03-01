Bir şehir inşa edici olarak Peygamberimiz (SAV)

🔸 Tin suresi 4. ayette ise Mekke'nin emin bir belde olduğu anlatılır. Mekke'nin "güvenli belde" olarak anılmasının sebebi ise gerek İslam'dan önce gerekse İslami devirde bir barış şehri olarak nitelendirilmesi, kan dökmenin yasak olması, kente ticaret maksadıyla gelen yabancıların mal ve can güvenliğini korunması adına kabilelerce anlaşmalar düzenlenerek hayata geçirilmesidir.

🔸 Tarıma elverişli olmayan dağlar ve çöllerle çevrili bir bölgede bulunan Mekke, ticaret açısından gelişmiş olduğu için çevresindeki bölgelerin ilgi odağıdır. Büyük kervanların, fuar ve panayırların mekanıdır.