Medine’deki Osmanlı mirası: Amberiye Camii

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◾ Osmanlı mimarisin en güzel özelliklerini yansıtan iki minareli cami, on metreye on metre alanında inşa edilmiş küçük ama heybetli bir yapı olarak kabul edildi.

◾ Kesme taştan yapılan mescit, Kur'an-ı Kerim'in ayet sayısı olan 6666 taştan ve Kur'an-ı Kerim'in sure sayısı olan 114 merdiven basamağından meydana gelmekte.

BİR RÜYANIN İNŞASI: HİCAZ DEMİRYOLU