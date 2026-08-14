Sinemada Kuleşov ve Vertigo Etkisi

4 /10















🔸 Lev Kuleşov, kendisiyle yapılan 1969 tarihli bir röportajda kurgu alanında gerçekleştirdiği bu önemli gelişmeyi şu sözlerle anlatır: "Kurgu masasının gerisinde geçirdiğim uzun saatlerin ve derleme yaparak, bir şeyleri bir şeylere bağlayarak yürüttüğüm çeşitli deneylerin bir sonucudur bu. Şöyle bir şey keşfettim: Bir kareyi başka bir kareyle veya bir kareyi başka iki kareyle birleştirdiğinizde ortaya çıkan sonuç her bir kareye kaydedilen görüntüden fazlası oluyor. Yepyeni bir şey çıkıyor ortaya. Bu karelerin hiçbirinde olmayan bir şey. Artık bunu her filmci biliyor. Peki, bu nedir? Benim icadım mıdır? Felsefede "şans ve gereklilik" şeklinde bir anlayış vardır. Bunun "Kuleşov Efekti" olması bir şanstı. Böyle bir efektin olması ise gereklilikti."

🔸 Böylece Kuleşov efekti, film sanatında yeni bir ifade aracı olarak kullanılmaya başlar.