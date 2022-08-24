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Osmanlı'da hapishaneler ve mimarileri

Modern anlamda hapishane, Sanayi Devrimi ile beraber Avrupa'da ortaya çıkar. Osmanlı Devleti'nde ise Tanzimat Fermanı sonrası tüm alanlarda olduğu gibi Avrupalılaşmanın bir sonucu olarak teşkilatlı bir hal alır. Osmanlı'da önceden suçluların bekletildikleri mahbesler, suçluların ıslah edildiği hapishanelere dönüştürülür.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 12:58
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İlk hapishane
İlk hapishane

📌 Kökeni Arapça olan hapishane kelimesi, alıkoyma, bir yere kapayıp dışarı çıkarmama ve zapt etme manalarını ifade eder. Hapis kavramı ise suçlunun yargı kararıyla bir yere kapatılarak özgürlüğünün kısıtlanması anlamındaki bir hukuk terimidir.

📌 Şehirlerde ilk hapishanenin kuruluşu 1555 yılında Londra'da kurulan hapishaneye tarihlenir. Londra'yı Amsterdam, Bremen, Lyon, Madrid gibi Avrupa şehirleri takip eder. Amerika ise ilk olarak 1773 yılında hapishane ile tanışır.

İstanbul'un en eski açık hava müzesi Yedikule Zindanları

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Islah evleri
Islah evleri

📌 Avrupa'da hapishaneler 18. yüzyılda daha düzenli bir hale gelir. Batı'daki bu hapishaneler çeşitli reformlar ve düzeltmelerle biçimlenir ve zamanla dünyaya yayılmaya başlar.

📌 Avrupa ve Amerika'da hapishanelerde reformlar yapılarak özgürlüğü sınırlandırma yöntemleri değişikliğe uğrar. 19. yüzyılın sonlarına doğru birçok Batı Avrupa ülkesinde ıslah evleri fabrikalarla ilişkilendirilir ve mahkumlar; üniforma, ayakkabı, sepet yapımlarında çalıştırılarak üretime katkı yapmaları sağlanır.

Yıkıcı Batı kurucu Doğu

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Osmanlı'da hapis
Osmanlı’da hapis

📌 Osmanlı Devleti'nde ise 15. yüzyıl zarfında, hafif ve orta ağırlıktaki suçlar için cezalandırmada "para" ve "hapis" cezası, ağır suçlar için ise "kürek" ve "kalebendlik" olarak adlandırılan cezalar uygulanırdı.

📌 Kişinin yaşadığı mahalden bir başka yere gönderilerek tehlikesiz hale getirilmesini hedefleyen sürgün cezası, bir kale surları içerisinde yaşama zorunluluğu olarak tanımlanan kalebentlik cezası, dünyada birçok yerde olduğu gibi Osmanlı coğrafyasında da zindan hapsine göre daha yaygındı.

Osmanlı'da sistemin temeli: Adalet

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Pranga cezası
Pranga cezası

📌 Osmanlı topraklarında uygulanan diğer bir ceza ise 16. yüzyılın yıllarında başladığı düşünülen ve imparatorluğun da sonuna kadar devam eden pranga cezasıydı. Pranga cezası mahkumların ayaklarına kalın ve ağır zincirler takılarak uygulanan hapis yöntemiydi.

Osmanlı'da fiyatları sabitleme usulü: Narh

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Mahbes
Mahbes

📌 Ayrıca hapis kavramı, Osmanlı hukukunda tutuklama anlamına gelen bir kuraldı. Osmanlı'da hapis fiilinin mekanı olan mahbes ise sistematize olmamış bir kavramdı.

📌 19. yüzyılın başlarına kadar mahbes olarak kullanılan mekanlar, daha sonra karanlık, sıkıntı ve dehşete düşürücü yer anlamında zindan olarak adlandırıldı. Yedikule, Baba Cafer, Tersane Zindanları İstanbul'da yaygın olarak kullanılan mahbeslerdi.

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