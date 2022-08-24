Osmanlı'da hapishaneler ve mimarileri
Modern anlamda hapishane, Sanayi Devrimi ile beraber Avrupa'da ortaya çıkar. Osmanlı Devleti'nde ise Tanzimat Fermanı sonrası tüm alanlarda olduğu gibi Avrupalılaşmanın bir sonucu olarak teşkilatlı bir hal alır. Osmanlı'da önceden suçluların bekletildikleri mahbesler, suçluların ıslah edildiği hapishanelere dönüştürülür.
Giriş Tarihi: 24.08.2022
10:41
Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
12:58
📌 Kökeni Arapça olan hapishane kelimesi,
alıkoyma, bir yere kapayıp dışarı çıkarmama ve manalarını ifade eder. zapt etme Hapis kavramı ise suçlunun yargı kararıyla bir yere kapatılarak özgürlüğünün kısıtlanması anlamındaki bir hukuk terimidir.
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Şehirlerde ilk hapishanenin kuruluşu 1555 yılında Londra'da kurulan hapishaneye tarihlenir. gibi Avrupa şehirleri takip eder. Amerika ise ilk olarak Londra'yı Amsterdam, Bremen, Lyon, Madrid 1773 yılında hapishane ile tanışır.
İstanbul'un en eski açık hava müzesi Yedikule Zindanları
📌 Avrupa'da hapishaneler
18. yüzyılda daha düzenli bir hale gelir. Batı'daki bu hapishaneler çeşitli reformlar ve düzeltmelerle biçimlenir ve zamanla dünyaya yayılmaya başlar.
📌 Avrupa ve Amerika'da hapishanelerde reformlar yapılarak
özgürlüğü sınırlandırma yöntemleri değişikliğe uğrar. 19. yüzyılın sonlarına doğru birçok Batı Avrupa ülkesinde ıslah evleri fabrikalarla ilişkilendirilir ve mahkumlar; yapımlarında çalıştırılarak üretime katkı yapmaları sağlanır. üniforma, ayakkabı, sepet
Yıkıcı Batı kurucu Doğu
📌 Osmanlı Devleti'nde ise 15. yüzyıl zarfında, hafif ve orta ağırlıktaki suçlar için cezalandırmada
"para" ve "hapis" cezası, ağır suçlar için ise "kürek" ve "kalebendlik" olarak adlandırılan cezalar uygulanırdı.
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Kişinin yaşadığı mahalden bir başka yere gönderilerek hale getirilmesini hedefleyen tehlikesiz , sürgün cezası bir kale surları içerisinde yaşama zorunluluğu olarak tanımlanan cezası, dünyada birçok yerde olduğu gibi kalebentlik Osmanlı coğrafyasında da zindan hapsine göre daha yaygındı.
Osmanlı'da sistemin temeli: Adalet
📌 Osmanlı topraklarında uygulanan diğer bir ceza ise 16. yüzyılın yıllarında başladığı düşünülen ve
imparatorluğun da sonuna kadar devam eden cezasıydı. Pranga cezası pranga mahkumların ayaklarına kalın ve ağır zincirler takılarak uygulanan yöntemiydi. hapis
Osmanlı'da fiyatları sabitleme usulü: Narh
📌 Ayrıca hapis kavramı,
Osmanlı hukukunda anlamına gelen bir kuraldı. Osmanlı'da hapis fiilinin mekanı olan tutuklama mahbes ise sistematize olmamış bir kavramdı.
📌 19. yüzyılın başlarına kadar mahbes olarak kullanılan mekanlar, daha sonra
karanlık, sıkıntı ve dehşete düşürücü yer anlamında olarak adlandırıldı. zindan Yedikule, Baba Cafer, Tersane Zindanları İstanbul'da yaygın olarak kullanılan mahbeslerdi.
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