Koruma altına alınan, doğaseverlerin uğrak noktası 9 bölge

Bereketli toprakları ve geçiş yolları üzerinde bulunmasıyla tarih boyunca birçok milletin mücadelesine sahne olan ve birçok kavme ev sahipliği yapan Muğla, Anadolu'nun fethedilmesiyle Türklerin eline geçmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasıyla, bir uç beyliği olarak Menteşe Bey tarafından 1284'de kurulmuştur. Bu tarihten sonra bölge "Menteşe" adıyla anılmaya başlanmıştır. 1391 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılan bölge, 1402'de Timur'un hakimiyetine girmiş ve Timur tarafından Menteşe Beyliği'ne verilmiş, II. Murat döneminde ise tekrar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur.