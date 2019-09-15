Koruma altına alınan, doğaseverlerin uğrak noktası 9 bölge
Doğaseverlerin uğrak noktası 7 ilde; göl, mağara ve ada içeren 9 bölge "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildi. Böylece koruma altına alınan alanlarda, yaşam zincirinin sağlam ve etkili akışının muhafaza edilmesi, koruma bilincinin geliştirilmesi, kaynak değerlerinin devamlılığının sağlanması, gelecek kuşaklar için daha kaliteli, sağlıklı ve yaşanabilir ortamlar oluşturulması amaçlanıyor. İşte doğaseverlerin uğrak noktası olan 9 bölgenin özellikleri...
Giriş Tarihi: 15.09.2019
09:05
Güncelleme Tarihi: 15.09.2019
12:00
Doğaseverlerin uğrak noktası 9 bölge
Türkiye'nin doğal kaynaklarının barındırdığı ekolojik süreç ve döngüler ile biyolojik çeşitliliğin ekosistem bütünlüğü içerisinde sürdürülebilir kalkınma amaçlı korunması ve kullanımı, yaşam ortamlarını etkileyen her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bazı alanlar koruma altına alınıyor. Koruma altına alınan alanlarda yaşam zincirinin sağlam ve etkili akışının muhafaza edilmesi, koruma bilincinin geliştirilmesi, kaynak değerlerinin devamlılığının sağlanması, gelecek kuşaklar için daha kaliteli, sağlıklı ve yaşanabilir ortamlar oluşturulması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Antalya, Denizli, Muğla, Osmaniye, Van, Rize ve Adana'da 9 ayrı bölge "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil ve ilan edildi.
Muğla, Özlüce Doğal Sit Alanı
Bereketli toprakları ve geçiş yolları üzerinde bulunmasıyla tarih boyunca birçok milletin mücadelesine sahne olan ve birçok kavme ev sahipliği yapan
Muğla, Anadolu'nun fethedilmesiyle Türklerin eline geçmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasıyla, bir uç beyliği olarak Menteşe Bey tarafından 1284'de kurulmuştur. Bu tarihten sonra bölge " Menteşe" adıyla anılmaya başlanmıştır. 1391 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılan bölge, 1402'de Timur'un hakimiyetine girmiş ve Timur tarafından Menteşe Beyliği'ne verilmiş, II. Murat döneminde ise tekrar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur.
Denizli, Kamara Traverten Sırtı
Turizm açısından önemli bir güzergahta yer alan Denizli; "
Aphrodisias" antik kentine komşu olup sınırları içinde Colossae, Tripolis, Hierapolis, Laodikya gibi antik şehirleri, beyaz ve kırmızı renkte travertenleri, termal tesisleri ile önemli bir uygarlık beşiğidir. " Kutsal Hac Yolu" olarak bilinen İzmir-Efes yolunun sonunda bulunması; İzmir'i Mezopotamya'ya bağlayan, Anadolu'yu kuzey ve güneyden ayıran fetih ve kervan yollarının üzerinde bulunması, Denizli'ye ayrı bir önem kazandırmaktadır. Denizli'nin Buldan ilçesinde termal suyun etkisiyle doğal yollardan oluşan 'Kamara Traverten Sırtı', kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Yenicekent Mahallesi'nin Narlıdere Mevkii'nde, Büyük Menderes Nehri kenarında termal suyun çıkmasıyla, zaman içinde doğal yollarla oluşan 'Kamara Traverten Sırtı', 2003 yılında doğal sit alanı ilan edildi. Sırtın bulunduğu bölge, bu kez kesin korunacak hassas alan ilan edildi.
Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 1200 metrekare alandaki doğal bir oluşum olan traverten sırtı, zengin mineral içerikli suyun akmasıyla meydana geldi. Ancak zamanla suyun kesilmesiyle traverten sırtı, hava şartlarıyla birlikte deforme oldu. Daha önce termal suyun akışından dolayı burada zamanla traverten dokusu oluşmuş. 100 metre uzunluğunda doğal oluşan kaya parçasıdır. Uzun süredir su akmadığı için kaya parçası hava şartlarıyla birlikte deforme olmaya başladı. Suyla oluşan traverten kaya parçası, suyu kesildiği için yıpranıyor.
Tuz Gölü, Karataş ilçesi sınırlarında, Çukurova Deltası'nda bulunan lagün gölüdür. Akyatan Gölü ile birlikte su toplama alanı 657,75 km2'dir. Alanı, çevresindeki çorak alanlarla birlikte 2120 hektardır. Tuzlu düzlükler ve kıyı bataklıkları, 500 hektar kumullardan oluşmaktadır. Kuzey ve batısındaki kumullar insanlar tarafından tarım alanlarına dönüştürülmüştür.