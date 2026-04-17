Türk dünyası yansıtan kavramlar

ÖTÜKEN

🔹 Eski Türklerin devlet geleneğinde "dünyanın merkezi" ve "kutsal ana toprak" olarak kabul edilen bölgeye "Ötüken" deniyor. Hun, Göktürk ve Uygur gibi büyük Türk devletlerine başkentlik yapan bu coğrafya, yalnızca siyasi bir merkez olmamış, aynı zamanda manevi bir sığınak görevi görmüştür.

🔹 Bilge Kağan yazıtlarında "Türk milletinin yaşayacağı yer" olarak işaret edilen Ötüken, doğayla bütünleşmiş bir devlet aklının ve sarsılmaz bir aidiyet duygusunun sembolüdür.