Türklerin gökyüzüne açılan penceresi: Şanırak
Türk dünyası, oldukça zengin ortak bir tarihe sahip. Bu minvalde Türklerin Ötüken'de başlayan göçebe yaşam tarzını en çok; otağ, at, gökbörü yansıtmakta. Otağın en önemli parçası olan şanırak ise Türkistan'da oldukça özel bir anlam taşır. Türklerin gökyüzüne açılan penceresi olan ve aynı zamanda tündük kelimesiyle karşılık bulan "Türklerin gökyüzünü" sizler içim araştırdık.
Giriş Tarihi: 26.11.2024
16:05
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
17:00
🔸 Tarih sahnesine
Ötüken'den çıkış yapan Türkler zamanla geniş coğrafyalara yayılmış ve benlikleriyle en çok bağdaşan noktaları kendilerine yurt tutmuşlardır.
🔸 Göçebe bir yaşam tarzı benimsemelerinden kaynaklı olarak kendilerine ev kurmak zorunda kalmışlar. Bu evler ise keçeden yapılan otağlar olmuştur.
Kırgızların Boz Üyleri
🔸 Türk otağlarının en önemli parçası ise
şanırak adı verilen dir. Aynı zamanda "otağın tepesinde bulunan pencere" çanırak ve tündük olarak da bilinen bu parçanın çok mühim anlamları vardır.
🔸 Bilhassa
şanırak adı verilen pencerenin günümüzde Kazak ve Kırgızlar için ayrı bir yeri vardır.
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Şanırak; otağın bütün yükünü sırtlanan ve manevi olarak da bütün yükü taşıyan en özel parçadır. Türkistan'da diğer adı tündük olan bu kısma duyulan hürmet bambaşkadır.
🔸 Elbette bunun en temel sebebi
Türklerin ilk inancı olan . Çünkü şanırak, Gök Tanrı dininden kaynaklıdır otağın gökyüzüne açılan yüzüdür.
Sincan değil Doğu Türkistan
🔸 Türkler için oldukça özel bir anlam atfedilen çanıraklar, otağlar kurulurken veya sökülürken yere asla konulmaz. Konargöçer
Türkler şanıraklarını daima yüksek bir konumda bekletir.
🔸 Göç vakti taşınması gerektiğinde ise
asla başka eşyalarla taşınmaz, ayrı bir devenin diğer adı tündük olan bu eşya hörgücünde taşınır.
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Işık ve hava Türklerin eski inancına göre kutsaldır. Bu da aslında şanırak adı verilen bu parçaya neden bu kadar özel davranıldığını açıklar. Çünkü şanırağa baktıklarında havayı ve ışığı görürler.
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bütün bu soruların hepsini şanırak karşılar. Bu zamana kadar gördüğünüz otağları bir düşünün. "Hava aydınlık mı değil mi, yağmur mu yağıyor kar mı, güneş var mı yoksa gece mi olmuş" Çanıraksız otağ var mı hiç?
Orta Asya'da yeşeren Türk kültürü