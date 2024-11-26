Türklerin gökyüzüne açılan penceresi: Şanırak

🔸 Türk otağlarının en önemli parçası ise şanırak adı verilen "otağın tepesinde bulunan pencere"dir. Aynı zamanda çanırak ve tündük olarak da bilinen bu parçanın çok mühim anlamları vardır.

🔸 Bilhassa şanırak adı verilen pencerenin günümüzde Kazak ve Kırgızlar için ayrı bir yeri vardır.