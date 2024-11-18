Türkistan'a "Orta Asya" demek ne kadar yanlış bir kullanımsa Doğu Türkistan'a "Sincan" demek bir o kadar yanlış. "Sincan" tabiri Çin'in işgal politikalarından biri, Uygur Türklerine karşı uygulanan bir asimilasyon çalışmasıdır. İşte, bu konuyu derinlemesine sizler için anlattık.

🔸 Sincan değil, Doğu Türkistan. Peki, neden Sincan ifadesini kullanmamalıyız? Bu terim tahmin edersiniz ki Çin yönetiminin bir uydurmacası."Sincan" kelimesi, "yeni işgal edilen toprak" anlamına geliyor. Evet, Uygur kardeşlerimizin yaşadığı bölgeye verilen bu isim bile bir asimilasyon çalışmasının parçası.

🔸 Bu ifadeden dahi Çin yönetiminin ne kadar sinsi bir işgal planı uyguladığını anlayabiliyoruz.Yüzyıllar boyu Türk toprağı olan bu kadim bölgeye, güya "işgal edilen toprak" anlamında "Sincan" denilerek zihinlerde bir yanılsama oluşturmaya çalışılıyor.

🔸 Doğu Türkistan'a "Sincan" demek bir insanlık ayıbı. Uygur kardeşlerimize ait olan bu bölge, yüzyıllardır Çin'in işgali altında. Uygur Türkleri, kendi vatanlarında türlü baskı ve eziyetlere maruz kalıyorlar. Asimilasyon politikaları, çok sert ve acımasız bir şekilde uygulanıyor.

🔸 Bunun sebebi, elbette onların hem Türk hem Müslüman olmaları. Nasıl ki Türkistan'a "Orta Asya" demek yanlışsa, Doğu Türkistan'a da "Sincan" demek bir o kadar yanlış.

🔸 Bir diğer önemli noktayı da hatırlatmak isterim: Uygurlu ifadesi doğru değil. Türkçede "-lı, -li ekleri ve türevleri bir yere mensubiyeti belirtirken daha çok yer isimlerine eklenir. Bu kurala göre, doğru ifade "Doğu Türkistanlı" olmalıdır.

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Editör/Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kurgu: Ayşenur Akyol

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