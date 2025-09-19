Yahudilerin Kudüs'te Hakkı Yoktur!

Siyonist İsrail'in ülkemizden istediği en eski ve en uzun İbranice yazıt olan Siloam yazıtı 1880 yılında Doğu Kudüs'teki Siloam Tüneli'nde keşfedilmişti. Peki, bu yazıt özelinde Yahudilerin Kudüs üzerinde gerçek bir hakları var mı? Prof. Dr. Ahmet Ağırakça olayın tüm cephelerini anlattı.

Kudüs yaklaşık beş yüz yıldan fazla bir dönem Osmanlı hakimiyetinde bulunmuştur. Osmanlılar döneminde gayet tabii ki ortaya çıkan bazı kitabeler ve yazıtlar olmuştur. Bugünlerde de söz konusu edilen yazıt da daha Osmanlılar döneminde, 1880'li yıllarda ortaya çıkarılıyor ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne konuluyor.

Bu, Osmanlıların döneminde yani Osmanlıların Kudüs yönetiminin sürdüğü dönemde ortaya çıkarılan bir yazıt olduğu için bunu çıkaran da Osmanlı yönetimi olduğu için yazıt üzerinde başka hiç kimsenin tasarrufu söz konusu olamaz.

Diğer bir husus da Hz. Musa (AS) ile birlikte Kudüs'e gelmekte olan İsrailoğulları'nın Filistilerle mücadele edip Kudüs'e yerleşmesi noktasında "git sen ve rabbinle savaşınız, biz burada kalıcıyız, biz savaşmak istemiyoruz" diyen İsrailoğulları'ndan bu hak alınmıştır ve Tih Çölü'nde kırk yıl müddetle dolaşıp durdukları için bu haklarını kaybetmişlerdir.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kamera - Kurgu: Serkan Hervenik

