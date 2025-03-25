Doğu Türkistan'da Ramazan Nasıl Geçiyor? I Münevver Özuygur anlatıyor

Uygurlar, yüzyıllardır Çin tarafından baskı ve asimilasyon politikalarına maruz bırakılıyor. Bu baskılar Ramazan ayında daha da artıyor. Ramazan ayında namaz kılmaları, oruç tutmaları, teravih namazı kılmaları yasak... Ramazan ayında Doğu Türkistan'da yaşananları Münevver Özuygur anlattı.

🔹 Doğu Türkistan'da Ramazan, asimilasyonlar altında ve zorlu bir şekilde geçiyor. Öncelikle Çin rejimi, Uygur kardeşlerimizin oruç ibadetini yerine getirmemesi için baskılarının şiddetini daha çok artırmakta.

🔹 Örnek olarak 48 işaretten biri olan "kahvaltıyı güneş doğmadan önce yapmak" bir suç olarak kabul ediliyor. Peki, neden? Çünkü bu, o kişinin oruç tuttuğu anlamına geliyor.↪ Kardeşlerimizin her adımı, her davranışı ve neredeyse nefes alıp verişleri bile kontrol ediliyor.

🔹 Çin'e göre Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri; domuz eti yemeli, gündüz içki festivallerine katılarak Ramazan ayında bedava dağıtılan içkilerden içmeli, sağlıkları için günde üç öğün yemek yemeli, okulda veya iş yerlerinde dağıtılan öğlen yemeklerini mutlaka bitirmeli ve tüm bu topraklarda bulunan tüm restoranlar günün her saati açık olmalıdır.

🔹 Bu kurallara uymayanlara polis zoruyla su içiriliyor. İşte, kardeşlerimiz bu baskılar altında yaşamak zorunda kalıyor. Tabii, bu saydıklarımıza ek olarak; gün boyunca "çalışma verimliliğinin düşmemesi için" aç ve susuz kalmamalı, sabah ve akşamları hurma yenmemeli kuralları da bulunuyor.

🔹 Uygur kardeşlerimiz seslerini ne kadar duyurmaya da çalışsa komünist rejim bunun önüne bir şekilde geçiyor ve dünya diğer mazlum coğrafyalara sergiledikleri "üç maymun" politikasını sürdürmeye devam ediyor.

🔹 Fakat unutulmaması gereken bir şey var, bunları yapan caniler elbet cezasını hem dünyada hem de ahirette çekecekler. Bu duruma Al-i İmran suresi 12. ayetini örnek gösterebiliriz. "De ki: Ey kâfirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz."

Editör: Sümeyye Tektaş

Konuk: Münevver Özuygur

Kamera&Kurgu: Serkan Hervenik

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